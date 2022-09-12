Теперь официально: Ургант и Светлаков не появятся в новых «Елках»

Информацию о том, что главных звезд не будет в новой части франшизы, подтвердил режиссер фильма Евгений Кулик Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После долгого молчания режиссер фильма «Елки-9» Евгений Кулик все-таки официально подтвердил информацию о том, что в фильме не появятся главные звезды франшизы Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Релиз новой части запланирован на 1 декабря 2022 года. Съемки фильма «Елки-9» возглавили кинокомпания «Базелевс» и продюсерская компания Kulik Production. А известный актер из Екатеринбурга Евгений Кулик выступил шоураннером и креативным продюсером проекта. Совместно с Дмитрием Балуевым комик написал сценарий к продолжению франшизы.

Релиз новой части запланирован на 1 декабря 2022 года. Фото: киностудия «Безелевс»

- Я обещаю, что это будет совершенно другой новый, хороший фильм с моим юмором, который вы любите, современным, необычным, без всяких проявлений пошлости. За качество фильма я ручаюсь, - рассказывал в процессе съемок Кулик.

Слухи о том, что главных звезд франшизы Ивана Урганта и Сергея Светлакова в новой части не будет, начали ходить, когда были опубликованы фото тарелки, на которой поклонники «Елок» не увидели заветных фамилий.

Актеры снимались во франшизе с 2010 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Однако тогда компания предпочла не раскрывать всех карт и не подтвердила информацию.

- Мы анонсировали часть актеров 18 мая. Но полный актерский состав по традиции объявим позже. Поэтому часть имен на тарелке замылены, - пояснили создатели франшизы «КП-Екатеринбург».

Но теперь все официально. Актеры действительно не появятся в девятых «Елках». Об этом Евгений Кулик сообщил в своих социальных сетях.

- Друзья, всем привет, у меня есть новости, давно вам хотел рассказал, но все не было подходящего момента, но, думаю, пришло время, и лучше будет, если вам их расскажет Ригина (жена Евгения, - Прим. Ред.), - сказал в видео Кулик.

- Урганта и Светлакова в следующих «Елках» не будет, - добавила супруга Евгения Ригина Гайсина.

Актер из Екатеринбурга стал режиссером «Елки-9». Фото: киностудия «Безелевс»

Ранее Евгений Кулик был сценаристом и исполнителем одной из главных ролей в восьмой части «Елок». Он сыграл милого ботаника Федю, влюбившегося в красотку Люсю, которую сыграла Виктория Агалакова. Их история также получи продолжение в «Елках-9».

В новом фильме франшизы также появятся звезда «Сватов» Федор Добронравов, а также Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр. Создатели также обещают, что в картине будет много звезд и неожиданных камео.

В девятой части «Елок» продолжится любовная история героев Евгения Кулика и Виктории Агалаковой. Фото: киностудия «Безелевс»

Первый альманах «Елки» от продюсера Тимура Бекмамбетова вышел в декабре 2010 года. Тогда в нем снялись Сергей Светлаков, Иван Ургант, Вера Брежнева, Сергей Гармаш и другие звезды.

За все время своего существования все части «Елок» собрали в прокате колоссальную сумму – более 6 миллиардов рублей.