В уральском поселке шестилетний мальчик утонул в выгребной яме во время прогулки

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселка Красноярка шестилетний мальчик утонул в выгребной яме во время прогулки. Трагедия произошла поздним вечером 11 сентября. Как выяснилось, ребенок вышел покататься на велосипеде, однако домой так и не вернулся.

Родители мальчика не сразу поняли, что он мог попасть в беду, тревогу забила 36-летняя соседка, и только тогда к его поискам подключились полицейские и добровольцы.

- В этот же день, поздним вечером, тело ребенка было найдено на территории частного домовладения, в бывшей овощной яме, затопленной водой. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Родители мальчика не сразу поняли, что он мог попасть в беду. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в тот роковой день мальчик уехал из дома кататься на велосипеде в период с 17:30 до 18:00 часов и пропал, сотового телефона он с собой не имел. Малыш воспитывался в полной семье – 36-летней матерью и 45-летним отцом, ранее судимым в по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

- В семье еще есть 12-летний старший сын, ученик местной школы. Родители, в общей сложности, ранее привлекались к административной ответственности пять раз. Колодец, в котором нашли тело, был выкопан около 20 лет назад главой семьи. Велосипед мальчика сыщики обнаружили в той же яме, - добавил полковник Горелых.