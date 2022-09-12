Через какие страны жители Екатеринбурга могут получить шенген в новых условиях

Шенгенскую визу россияне смогут получить даже в усложненной системе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 12 сентября 2022 года между Россией и Евросоюзом перестал действовать упрощенный визовый режим. Все опасения туроператоров подтвердились и консульства европейских стран уже предоставили обновленные правила.

ЧЕРЕЗ КАКИЕ СТРАНЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ШЕНГЕН

Причин для паники нет, считают эксперты. Шенгенскую визу россияне смогут получить даже в усложненной системе. Пока в Екатеринбурге можно подать документы на шенген через страны, в которых к российским туристам относятся более дружелюбно.

- Конкретно по странам пока непонятно. Мы получили ответы от консульств Венгрии и Италии, остальных пока ждем. Я думаю, что это общие рассылки от Евросоюза. Дальше нужно смотреть за теми странами, которые закрыли въезд для граждан в РФ с любой визой, - уточнил «КП Екатеринбург» эксперт в сфере туризма в Европе Антон Потапов.

Среди стран, которые в скором времени запретят въезд российским путешественникам с любым шенгеном, оказались Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Мальта, Дания и Польша. Это может произойти с 19 сентября. Среди лояльных стран – Венгрия, Италия и Греция.

По такому же принципу российские туристы могут рассчитывать на мультишенген. Получить его будет возможно преимущественно через те страны, в которых туристическая сфера составляет большой доход. Скорее всего, шенгенские визы начнут выдавать исключительно под даты поездки в государство. Мультишенген – на короткий срок, рассуждает специалист в сфере туризма Юлия Валд на своем YouTube-канале.

Среди лояльных стран – Венгрия, Италия и Греция. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Ранее эксперты отмечали, что до 12 сентября невозможно подать заявление на получение шенгенской визы. Причина простая: в консульствах не было мест, а предоставить свежую информацию о том, что будет с понедельника, возможности не было. До официального заявления, многие полагали, что для получения шенгена потребуется расширенный список документов. Теперь из консульств Венгрии и Италии в Екатеринбурге пришел ответ:

- 15 календарных дней – теперь минимальный срок. Рамки ставят до 45 дней, с интересной припиской «по обоснованным причинам». Изменены категории льготников, их стало меньше. Более внимательно будут рассматривать подлинность документов: настоящие ли авиабилеты, подтверждено ли проживание, хватает ли финансовых документов, показывающих обеспеченность людей. То есть, список документов точно такой же, просто он будет на более детальной проверке, - уточняет «КП-Екатеринбург» Антон Потапов.

Кроме того, изменится визовый сбор: его стоимость поднимется с 35 до 80 евро. Правило будет действовать для всех заявителей без исключений.

Изменится визовый сбор: его стоимость поднимется с 35 до 80 евро Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПРОГНОЗЫ ТУРОПЕРАТОРОВ

Из-за того, что ряд стран отказываются как выдавать визы, так и пускать к себе туристов с уже действующем шенгеном из любой другой страны, дружелюбные государства могут перейти на выдачу национальных виз. Такую гипотезу выдвинули эксперты за несколько дней до вступления решения Еврокомиссии.

- Шенгенская виза позволяет посетить 26 европейских государств, соответственно люди считают, что с ней они открывают для себя все эти страны. Но в последнее время риторика такая, что наличие шенгена не дает никакой гарантии на это. Те страны, которые все еще хотят видеть российских туристов, перейдут от открытия шенгенских виз на национальные, которые не дают права перемещаться по странам шенгенского союза. Если люди открыли венгерскую визу, то дальше Венгрии они никуда не уедут, - отмечает Антон Потапов.

Упрощенный визовый режим действовал между Россией и Евросоюзом с 2019 года. С этого времени россияне могли подавать заявление за полгода до поездки, платить меньший визовый сбор.