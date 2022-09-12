Травести-артиста Сергея Нечаева наказали за исполнение Гимна РФ в гей-клубе

Артист отмечает, что не хотел кого-то оскорблять своим выступлением. Фото: страница Сергея Нечаева «ВКонтакте»

Травести-артиста Сергея Нечаева, известного как Бомба Киберсиси, обязали выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

- Мировой судья постановил признать Сергея Нечаева виновным и обязать выплатить штраф в размере двух тысяч рублей, - заявили на заседании в суде 12 сентября 2022 года.

Сергей Нечаев исполнил гимн Российской Федерации в одном из гей-клубов Екатеринбурга с флагом ЛГБТ, после чего на него завели административное дело.

Сам Нечаев ранее не согласился с обвинением, заявив, что никого не хотел обижать своим выступлением и не думал, что использованием государственного символа сочтут нарушением.

- Я живу в этой стране, я люблю эту страну. Мне нравится здесь жить! – написал Сергей Нечаев на своей личной странице «Вконтакте».

Выступление в клубе с российским триколором не было согласовано с руководством учреждения, которое подчеркнуло, что здесь не затрагивают темы политики.

- Касательно данной ситуации мы считаем, что артист совершил бездумную ошибку, и приносим свои извинения всем, кого оскорбило это выступление, - написали представители клуба.