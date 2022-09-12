Модель из Екатеринбурга обходила стороной тему расставания с холостяком. Фото: пресс-служба ТНТ

Победительница «Холостяка» Яна Сапета впервые рассказала о расставании с Александром Гранковым. В любовь и искренность этой пары, зародившейся на популярном проекте, верили тысячи их поклонников. Однако влюбленные расстались спустя три месяца после финала шоу. Накануне об этом завидный жених рассказал своим подписчикам.

- Снова холостяк, - коротко подписал пост в социальных сетях Гранков.

Позднее он рассказал о причинах расставания.

- Мы не ссорились. Наши дороги немного разошлись из-за недопонимания по каким-то аспектам жизни, которые возникают уже после достаточно продолжительного общения. Вот и все, - заявил холостяк.

Влюбленные перестали скрывать отношения после финала проекта. Они часто делились совместными милыми фото. Фото: пресс-служба ТНТ

Сама Яна Сапета никак не комментировала новости о расставании. Во время прямых эфиров с подписчиками она специально избегала этой темы. Однако вопросов было настолько много, что девушке пришлось высказаться.

- Для меня проект «Холостяк» закончился уже давно. Говорить об этом тоже нет желания. Если кому-то еще хочется это обсуждать, я не против. У кого что болит, как говорится, - комментирует новости Яна. - Мне приятно, что вы переживаете за «наши отношения». Обсуждать публично, кто с кем расстался и почему я не собираюсь. Мне хватит мудрости промолчать. Я благодарна за все, что связано с проектом. Если обидела кого-то, «сори». Со мной сложно, я об этом всегда говорила.

Еще на проекте Александр подружился с пятилетней дочкой Яны Мией. Они много времени проводили втроем. Фото: социальные сети

Победительница «Холостяка» не стала раскрывать причины и подробности расставания. При этом, отвечая на один из вопросов подписчиков, заявила, что сейчас на ее душе спокойствие, гармония и баланс.

Модель из Екатеринбурга с первой встречи покорила холостяка Александра Гранкова. С каждым днем их чувства становились все сильнее. Яне даже приходилось их сдерживать. После финала проекта, когда всем зрителям стало ясно, что Александр выбрал именно ее, влюбленные перестали скрывать отношения.

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