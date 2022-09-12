Совсем скоро обогреватели екатеринбуржцам в домах будут не нужны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 12 сентября 2022 года. Подача тепла пройдет в два этапа и закончится до 1 октября. Рассказываем, где батареи станут горячими в первую очередь.

ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 2022

Во время первого этапа с 12 по 21 сентября 2022 года батареи станут горячими в домах жителей Заречного, Академического, Юго-Западного, Центра, Сортировки, Вокзального, Завокзального, Пионерского, Автовокзала, Совхозного, УНЦ, Синих Камней, Паркового, Южного, Уралмаша, Эльмаша, Ботанического и Вторчермета.

В этот же период планируется подключить отопление жителям Березовского и Верхней Пышмы.

Второй этап пройдет с 22 по 30 сентября 2022 года.

В этот период отопление подключат в Визовском:

- ул.Краснокамская д.36, ул.Красноуральская д.21-29, ул.Металлургов д.2-52, ул.Рабочих д.9-55, ул.Татищева д.53-179, ул.Токарей д.27-66, ул.Викулова д.26-48, ул.Заводская д.29-49, ул.Ключевская д.12-18, ул. Красных зорь д.1, ул.Крауля д.48-170;

На Уралмаше:

- ул.Космонавтов д.25-31, ул. Кузнецова, 21, ул.Уральских Рабочих д. 2, 4, ул.Победы д.2-12;

На ЖБИ:

- ул.40 лет Комсомола д.14-31, ул.Высоцкого д.2-40, ул.Новгородцевой д.3-43, ул.Панельная, 17, ул.Рассветная д.3-13, ул.Сиреневый бульвар д.1-23, ул.Сыромолотова д.7-34;

На Автовокзале:

- ул.8 марта,145, ул.Авиационная д.80-84, ул.Белинского д.182-190, ул.Циолковского д.61-90, ул.Чайковского д.60-83, ул.Чапаева д.64-70, ул.Шаронова,23, ул.Щорса д.29, 51б;

Параллельно с запуском централизованной зоны теплоснабжения в Екатеринбурге будут включаться в работу локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточники.

ГРАФИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

С 12 сентября по 21 сентября 2022 года:

Верх-Исетский: п. Широкая речка Удельная 8б, п. Медный Медная 1г, Московский тракт 22км;

Кировский: Мурзинская 1б, Проезжая 173а, Изоплитная 23а, Первомайская 71б, Краснодарская 34а;

Октябрьский: Бахчиванджи 40а, Петропавловская 45а, Аграрная 67а, Каменотесов 11а (основная), Базовый 62, Луганская 27, п. Исток, Ремонтный 10;

Железнодорожный: Кишиневская 56, Минометчиков 13, Коуровская 22, п. Шувакиш Привокзальная 17, Решетская 51 (ДМБ № 9), Решетская 55 (7 ключей), п. Шувакиш Школьная 4, п. Северка Мира 27а, п. Северка Комсомольская 16а, п. Северка Стрелочников 6;

Орджоникидзевский: п.Садовый Верстовая 2а;

Чкаловский: п.Рудный А.Ушакова 23б, Алтайская 64а, Жуковского 1, Бисертская 132, п. Горный щит Ленина 50, п. Широкая речка КЭЧ, ст. Сысерть Школьная 9а, п. Шабровский Садовая 8а, п. Широкая речка Центральная 12б, п. Полеводство Животноводов 16а, Елизаветинское шоссе 3.

Напомним, в жилых домах батареи станут горячими после того, как тепло дадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты.

Ранее начальник управления ЖКХ Администрации Екатеринбурга Александр Брагин рассказал на радио «Комсомольская правда» [92.3fm], что если будет потепление, дома могут быть заполнены, но температура теплоносителя будет минимальная.