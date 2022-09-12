К своему дню рождения УБРиР подготовил специальную акцию для предпринимателей

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь 32-летия подготовил подарки для корпоративных клиентов.

Банк дарит новым клиентам премиальный пакет услуг для расчетного счета «Бизнес-класс» на 3 месяца при подключении интернет-бухгалтерии «СБИС». Для этого нужно до 30 сентября 2022 года открыть расчетный счет и оформить подписку на сервис.

С помощью сервиса «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» можно без труда подготовить и сдать любые виды отчетности в госорганы, вести бухгалтерский, налоговый, управленческий и кадровый учет, расчет зарплаты сотрудникам, электронный документооборот, персональный календарь отчетности и платежей компании. Все эти опции доступны непосредственно из интернет-банка «УБРиР Бизнес Лайт», что не только позволяет экономить, но и оптимизировать время работы с документами за счет «бесшовной» интеграции систем.

«На протяжении 32 лет для УБРиР интересы клиентов являются приоритетом, их запросы выступают «двигателем» развития банка. С новой акцией предприниматели смогут воспользоваться нашими услугами по выгодным условиям, а главное, оценить все преимущества сотрудничества с банком и новые технологичные сервисы», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Отметим, что действующим клиентам доступна возможность подключить сервис «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» прямо в интернет-банке «УБРиР Бизнес Лайт», а новые могут оставить онлайн-заявку на сайте банка.

Напомним, пакет услуг «Бизнес-класс» — это безлимитные внутрибанковские и 50 межбанковских переводов в месяц компаниям, бесплатные переводы физлицам на сумму до 600 000 рублей, а также бизнес-карта для внесения наличных через банкоматы на счет и ежедневных бизнес-трат.