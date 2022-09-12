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Общество12 сентября 2022 2:53

Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области

Свердловский избирком обработал 100% бюллетеней
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов

Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам обработки 100% бюллетеней Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. Он набрал 65,78% голосов. Об этом сообщается на сайте ЦИК России.

Александр Ивачев (КПРФ) набрал 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду!») - 9,15%, Александр Демин («Новые люди») - 6,47%, Александр Каптюг (ЛДПР) - 3,17%.

Фото: скриншот с сайта ЦИК России

Фото: скриншот с сайта ЦИК России

Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября 2022 года с 8:00 до 20:00. Явка составила на 18:00 - 25,09%. По предварительным данным, на выборы пришли 828 тысяч 818 избирателей Свердловской области. Эксперты объясняют низкую явку невысокой конкуренцией.

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