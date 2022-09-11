Первая победа в сезоне: «Урал» на домашней арене уверенно переиграл московское «Торпедо»

Шмели» уверенно переиграли принципиального соперника: московское «Торпедо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» впервые в новом сезоне российской премьер-лиги одержал победу и забрал три очка. «Шмели» уверенно переиграли принципиального соперника: московское «Торпедо». К матчу обе команды подошли с удручающей статистикой: одна ничья при семи поражениях.

В итоге встреча, проходившая на «Екатеринбург арене», завершилась со счетом 2:0, дублем отметился уже легендарный легионер Эрик Бикфалви, он поразил ворота «Торпедо» на 70 и 84 минуте соответственно.

Встреча, проходившая на «Екатеринбург арене» завершилась со счетом 2:0 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала Лео Гогличидзе выполнил заброс в штрафную, Илья Кутепов вынес прямо на Эрика Бикфалви, который сильным ударом отправил мяч в дальний нижний угол. Еще через 15 минут Мингиян Бевеев с фланга выполнил заброс на ближний угол вратарской, Бикфалви в воздухе переиграл Дамьена Ле Таллека и пробил под самую штангу.

«Урал» с первых минут матча захватил инициативу, подопечные Виктора Гончаренко чаще били по воротам, однако распечатать вратаря москвичей не получалось. Кстати, гости получили шанс открыть счет на 53 минуте матча. Вратарь «шмелей» Никита Алексеев сбил нападающего Давида Караева в своей штрафной, из-за чего судья указал на точку. Заработавший пенальти Караев сам вызвался пробить 11-метровый, который и был отражен голкипером уральской команды.

Следующую игру «шмели» проведут 17 сентября на домашнем поле против грозненского «Ахмата» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь в активе «Урала» четыре набранных очка, наши футболисты ушли с последнего места турнирной таблицы. Следующую игру «шмели» проведут 17 сентября на домашнем поле против грозненского «Ахмата».

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