Мошенники обманули за сутки шесть жителей Екатеринбурга на 5 миллионов рублей

Аферисты убеждали горожан, что на них пытаются оформить кредиты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники за 9 сентября обманули шесть жителей Екатеринбурга на общую сумму около пяти миллионов рублей. Факты зарегистрировали в Кировском, Ленинском, Верх-Исетском, Чкаловском и Орджоникидзевском районах. Об этом сообщает городское УМВД.

- Одной из жертв аферистов стал старший научный сотрудник одного из Институтов Уральского отделения РАН. Злоумышленники обманным путем убедили потерпевшего оформить несколько займов, - говорится в сообщении.

Ученый оформил кредиты почти на 1,9 миллиона рублей. Он рассказал, что ему позвонила неизвестная и представилась сотрудником полиции. Она заявила, что на ученого якобы пытались оформить кредит по поддельной нотариальной доверенности. По ее словам, по этому факту завели уголовное дело. Лжесиловик добавила, что гражданину позвонит представитель банка для выяснения всех обстоятельств.

Другая аферистка под видом специалисты заявила о необходимости оформить «зеркальный» кредит. Мужчина согласился. Он взял несколько кредитов в разных банках и перевел их на «безопасные счета».

В Орджоникидзевском районе по такой же схеме мошенники обманули 43-летнего сборщика металлоконструкций одного из уральских предприятий. Он подарил аферистам около 300 тысяч рублей. Его лжесотрудник банка убедил скачать на телефон бесплатное приложение Aweray Remote, которое позволяет быстро получить удаленный доступ к мобильным устройствам.

Затем горожанин оформил кредит через приложение банка. Следуя указаниям звонившего, он через мобильный банк осуществлял различные манипуляции, после чего у него были списаны заемные деньги.

В Чкаловском районе жертвой аферистов стал директор одной из строительных компаний. Он перевел им около миллиона рублей личных накоплений. В Верх-Исетском районе мошенникам поверили медицинский работник одной из городских больниц, отдавшая 624 тысячи рублей, и местный житель, который перевел 492 тысячи. В Ленинском районе мошенники убедили 67-летнюю пенсионерку отдать им около 600 тысяч рублей.