Скончался расстрелянный соседом житель уральского поселка

Трагедия произошла вечером 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице скончался 24-летний житель поселка Совхозный Егор Фисенко, который был ранен из охотничьего ружья в ночь на 21 августа. Это подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.

- Действительно, второй пострадавший от стрельбы скончался. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела по статье «убийство» продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента, продолжаются допросы свидетелей, проводятся экспертизы и т.д, - рассказали там.

По словам местных жителей, стрельбу открыл Николай Шапкин. Мужчина расстреливал соседей, оскорбивших его супругу Татьяну. В результате обстрела местный житель Анатолий Шкуров погиб на месте, а Николай Шапкин покончил с собой. Егор Фисенко скончался 5 сентября.

Егор Фисенко скончался 5 сентября. Фото: соцсети

- Он зашел в гараж, Егор пошел с ним разговаривать. Николай выстрелил ему в живот. Анатолий и Женя попытались угомонить его, вышли на улицу, - рассказывала «КП-Екатеринбург» одна из участниц конфликта Анастасия Шварц. – Мы побежали и закрыли ворота. Потом раздались выстрелы. Шапкин начал стрелять по стенам гаража и дважды ранил Анатолия. Женя побежал и получил выстрел в спину. Николай был в неадекватном состоянии.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Убийство».

- «Ствол» изъят. В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими гражданами из компании людей, находившихся в гараже, - сообщал начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

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