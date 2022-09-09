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Общество9 сентября 2022 9:04

«Пытались обидеть и напугать»: родители заступились за учителя, который кричал на детей

В школу, где учитель угрожал детям, приехала спецкомиссия
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Родители детей из параллельных классов считают, что дети довели учителя до нервного срыва

Родители детей из параллельных классов считают, что дети довели учителя до нервного срыва

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликт в школе № 138 Екатеринбурга, где 35-летний учитель биологии накричал на пятиклашек, спровоцировали дети. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали родители детей из параллельных классов. Известно, что учитель Илья Б. пришел в школу с нового учебного года.

- У него дефекты речи. Поэтому они пытались обидеть и напугать его. А он как бы обычный мальчик. Он стал кричать, когда уже по-другому они не понимали. Попытался таким образом отстоять свой авторитет. Мой сын, например, в восторге от нового учителя, - пояснила мама ученика пятого класса.

Неприятный инцидент случился во время урока у 5 «Е» класса. Некоторые родители считают, что ученики проверяли нового учителя на прочность.

- Разговаривала с другими мамами. Учитель хороший, адекватный, всем нравится. Просто в «Е» совсем уже распущенные и расхлябанные дети. Его оправдать нельзя. Но он никого не бьет, а этих просто припугнул. Чтобы более собранными были, - рассказывают родители учеников.

Школу уже посетила спецкомиссиия из управления образования Орджоникидзевского района. 12 сентября запланирована встреча педагогов и руководства школы с родителями.

- Сегодня школу посетили сотрудники Управления образования района. Состоялась их встреча с руководством школы и учителем, - отметили в департаменте образования города.

Связаться с учителем, вокруг которого разгорелся конфликт, не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента «КП».

ОбразованиеОбразование: Особый случай