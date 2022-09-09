Родители детей из параллельных классов считают, что дети довели учителя до нервного срыва Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конфликт в школе № 138 Екатеринбурга, где 35-летний учитель биологии накричал на пятиклашек, спровоцировали дети. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали родители детей из параллельных классов. Известно, что учитель Илья Б. пришел в школу с нового учебного года.

- У него дефекты речи. Поэтому они пытались обидеть и напугать его. А он как бы обычный мальчик. Он стал кричать, когда уже по-другому они не понимали. Попытался таким образом отстоять свой авторитет. Мой сын, например, в восторге от нового учителя, - пояснила мама ученика пятого класса.

Неприятный инцидент случился во время урока у 5 «Е» класса. Некоторые родители считают, что ученики проверяли нового учителя на прочность.

- Разговаривала с другими мамами. Учитель хороший, адекватный, всем нравится. Просто в «Е» совсем уже распущенные и расхлябанные дети. Его оправдать нельзя. Но он никого не бьет, а этих просто припугнул. Чтобы более собранными были, - рассказывают родители учеников.

Школу уже посетила спецкомиссиия из управления образования Орджоникидзевского района. 12 сентября запланирована встреча педагогов и руководства школы с родителями.

- Сегодня школу посетили сотрудники Управления образования района. Состоялась их встреча с руководством школы и учителем, - отметили в департаменте образования города.

Связаться с учителем, вокруг которого разгорелся конфликт, не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента «КП».