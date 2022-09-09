Праздновали окончание сбора картошки и покупку машины: подробности страшной аварии в Свердловской области

Хозяин машины так хотел похвастаться перед друзьями, что разогнался до 180 км/ч. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Пассажир Hyundai Accent, вылетевшего в кювет под Ирбитом, скончался в больнице. 53-летний мужчина умер в реанимации. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Уже известно, что 40-летний водитель легковушки разогнался до 180 км/ч и не справился с управлением. Владелец авто по фамилии Балакин скончался на месте происшествия. Он надеялся продемонстрировать друзьям мощность иномарки, которую купил неделю назад

- К сожалению, гражданина Рогозина врачам спасти не удалось. Все, кто находился в машине, в момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности. Мужчины сначала праздновали окончание сбора картофеля, а затем покупку Hyundai, после чего «Шумахер», не имеющий водительских прав, решил прокатить «с ветерком» земляков, продемонстрировав скоростные возможности своей «ласточки», приобретенной всего неделю назад, - пояснил полковник Горелых.

В машине был водитель и пятеро пассажиров. Фото: предоставлено Валерием Горелых

По факту смертельной аварии органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой проверят кровь водителя на наличие алкоголя.

Напомним, что под Екатеринбургом погиб 24-летний байкер.