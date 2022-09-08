Будет, как в Москве: Эдуард Россель рассказал об идее строительства второго ЕКАДа

Движение по финальному участку ЕКАДа открыли 8 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 8 сентября, торжественно открыли последний участок Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Благодаря этому вокруг столицы Урала теперь можно проехать по кругу без остановок. Строить ЕКАД начали еще треть века назад – в 90-е, когда губернатором Свердловской области был Эдуард Россель. «Комсомольская правда» попросила Эдуарда Эргартовича поделиться своими впечатлениями от исторического события.

- Это меня радует, потому что это вопрос судьбы Екатеринбурга, - рассказал «КП-Екатеринбург» Эдуард Россель. - Если бы этой дороги не было, мы бы не только ездить не могли по Екатеринбургу, мы бы пешком не могли ходить - были бы сплошные пробки. Все везде в городе стояло бы. А сейчас тысячи машин идут мимо Екатеринбурга.

По словам Эдуарда Росселя, Екатеринбург разрастается быстрее, чем ожидали в 90-х. Поэтому скоро ЕКАД может оказаться внутренним транспортным кольцом города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕКАД еще в 90-е задумывался, как способ разгрузить улицы Екатеринбурга от транзитного транспорта, идущего из других регионов проездом через город. Но 30 лет назад из-за финансового кризиса строить ее было сложно.

- Тогда денег не было. Зарплат нет, а мы строить дорогу собираемся, - вспоминает Эдуард Россель. – Всякими зачетами перезачетами мы решали вопрос с финансированием. Шли по четыре, по пять километров. Где-то за 20 лет моей работы мы сделали около 60 километров.

Как 30 лет строили ЕКАД. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Впрочем, возможно на одной кольцевой дороге Екатеринбург не ограничится. Как минимум идея о том, чтобы сделать вокруг города еще одно транспортное кольцо, как в Москве, обсуждается.

- Я рассчитывал, что лет на 50 ЕКАДа хватит, но немного ошибся, потому что уже сегодня Екатеринбург подходит к этой кольцевой дороге, - рассказал «КП-Екатеринбург» Эдуард Россель. - Я думаю, лет через 15-20 эта кольцевая дорога будет внутренним кольцом Екатеринбурга. Мы с Евгением Владимировичем обсуждали. Я считал, что километров на 10 надо отступить и новое кольцо делать. Он говорил, что не 10, а 30 километров надо отступить и начать проектировать. Есть резон. Если через 30 километров делать кольцо, то на это кольцо попадает много городов Свердловской области. Они окажутся в его экономической зоне развития, где идет транспорт, где появляются гостиницы, заправочные станции, магазины, ремонтные мастерские. Это новые рабочие места, а значит – оживление.

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