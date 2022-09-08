«Нам 32!»: Уральский банк реконструкции и развития в честь дня рождения запускает акцию для предпринимателей

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

До 30 сентября 2022 года все новые клиенты получают скидку 32% на премиальный пакет расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-класс» (на 6 или 12 месяцев). В пакет включены безлимитные внутрибанковские и 50 межбанковских переводов компаниям в месяц, переводы физлицам без комиссий на сумму до 600 000 рублей, а также карта для бизнеса.

Также по всем бизнес-картам будет действовать приветственный бонус за активацию. В первый месяц использования за покупки и снятие наличных на сумму от 3000 рублей на счет поступит кешбэк в размере 500 рублей. Для получения бонуса активировать новую бизнес-карту (или начать пользоваться уже имеющейся) необходимо до 30 декабря 2022 года.

Кроме того, до 31 октября 2022 года будет действовать еще и дополнительный специальный кешбэк по бизнес-картам — 3,2% на выделенную категорию товаров и услуг. Он будет начисляться при оплате картой в ресторанах, кинотеатрах и других центрах развлечений, а также за покупки товаров для спорта, творчества и подарков в специализированных магазинах.

«День рождения банка — отличный повод, чтобы порадовать клиентов новыми выгодными предложениями. И не только тех, кто уже знаком с УБРиР, но и тех, кто только решил выбрать банк в качестве делового партнера и помощника. Акция «Нам 32!» — это возможность не просто получить подарки, но и прочувствовать заботу, легкость и комфорт от взаимодействия с УБРиР. Для нас очень важно слушать и слышать клиентов, помогать им в сложных финансовых вопросах, чтобы вести бизнес было просто и безопасно», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.