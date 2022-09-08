В Свердловской области отдали под суд экс-капитана полиции, вымогавшего деньги у любовников жены

Ему предъявили обвинения по трем эпизодам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижнетуринский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего капитана полиции Олега Волчкова. По версии следствия, оперуполномоченный местного отдела МВД вымогал деньги у сотрудников Росгвардии.

Все началось в ноябре прошлого года, когда Волчков узнал об изменах супруги. 17 ноября женщина написала сообщение 32-летнему сержанту с предложением провести вечер в съемной квартире. Аналогичная история повторилась с 26 числа, но уже с другим служащим.

- В тот вечер жена Олега пришла домой пьяной. Начался семейный скандал, в ходе которого он узнал о «похождениях» супруги, - объяснил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ходом расследования.

Утром 27 ноября Волчков назначил встречи любовникам жены, но в разных местах. Опер решил, что угрозами о привлечении к уголовной ответственности он сможет заработать. Сержанта Росгварди он подкараулил у дома и намекнул, что способен завести на него дело об изнасиловании. Взамен потребовал каждый месяц в течение 7 лет посылать ему на карту по 10 тысяч рублей (всего 840 тысяч). Попытка вымогательства происходила в служебной «Ладе», весь разговор росгвардеец записал на видео.

Со второго любовника Волчков потребовал 300 тысяч за проведенную накануне ночь. Но и вторая попытка с угрозами не привела к желаемому результату. Вместо того, чтобы искать деньги и платить капитану за молчание, служащие военной части написали заявления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум эпизодам статьи 163 «Вымогательство в крупном размере» и о превышении должностных полномочий. Волчков остался без работы и полгода провел под домашним арестом. Впрочем, пострадавшие также попрощались с должностями.

- Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Если аморальная тема найдет свое подтверждение, он понесет также и предусмотренную законом уголовную ответственность. Кроме того, по итогам начавшейся служебной проверки за откровенные упущения в профилактической работе с личным составом принципиальную оценку дадут и непосредственным руководителям задержанного теперь уже бывшего представителя Качканарского гарнизона, - рассказал «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.