Соглашение об упрощенном визовом режиме может быть остановлено с 12 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поездки в Европу становятся все менее доступными. В Еврокомиссии поддержали инициативу МИД ЕС о приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима с Россией. Предполагается, что решение вступит в силу уже с 12 сентября 2022. Из-за чего получить шенгенскую визу, позволяющую находится в ряде европейских стран, будет еще труднее.

Эксперты в сфере туризма отмечают, что сейчас конкретных данных в консульствах европейских государств еще нет. Точная информация появится только во второй половине сентября, а сейчас подать заявление на шенген невозможно практически ни в одном визовом центре. Причина простая: нет мест.

- До 12 сентября невозможно подать заявление на шенгенскую визу, просто потому что нет мест в квотах на подачу визы. Уже давно введено квотирование в европейских консульствах. С понедельника, как все грозятся, будут новые требования. До конца сентября единичные окошки в различных консульствах появляются. Что будет после 12 сентября, мы на данный момент не знаем, потому как ни от одного из консульств нет официальной информации ни по стоимости, ни по набору документов, ни по срокам рассмотрения. Все, о чем сейчас переживают и говорят существует только в информационном поле. Ни одного официального документа на эту тему не выпущено, - рассказал «КП Екатеринбург» специалист в сфере туризма по Европе Антон Потапов.

При этом в Едином визовом центре сотрудники заявили «КП Екатеринбург», что в настоящий момент все-таки можно подать заявление на шенгенскую визу через три страны: Испанию, Италию либо Германию.

Эксперт Антон Потапов предупреждает сразу, что уже сейчас есть несколько стран, которые не примут визу с целью туризма.

- Могу сказать, что визу не дадут в ряде стран: Чехия, Польша, прибалтийские страны, возможно, что не примет Финляндия, потому что в Екатеринбурге все окна закрыты на подачу визы в консульстве Финляндии, - уточняет туроператор.

Предполагается, что страны ЕС перейдут на выдачу национальных виз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА ВМЕСТО ШЕНГЕНСКОЙ

По факту подать заявление на визу можно через многие страны, но вопрос в другом, считает эксперт. В сфере туризма прогнозируют, что постепенно российские путешественники перейдут на национальные визы.

- Если уйти от общей ситуации, то нужно понимать, что шенгенская виза позволяет посетить 26 европейских государств, соответственно люди считают, что с ней они открывают для себя все эти страны. Но в последнее время риторика такая, что наличие шенгена не дает никакой гарантии на это. Соответственно, те страны, которые все еще хотят видеть российских туристов, на мой взгляд, перейдут от открытия шенгенских виз на национальные, которые не дают права перемещаться по странам шенгенского союза. Если люди открыли венгерскую визу, то дальше Венгрии они никуда не уедут, - отмечает Антон Потапов.

Однако если ужесточение действительно начнет действовать, у тех, кто является обладателем шенгена сейчас, визы не аннулируют. В опубликованных официальных заявлениях Еврокомиссии нет ни слова о прекращении действия виз у россиян.

Соглашение об упрощении визового режима действовало с 2019 года. С этого времени россияне могли подавать заявление за полгода до поездки, платить меньший визовый сбор.

В консульствах нет информации о новых правилах выдачи шенгена Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Если Соглашение об упрощении визового режима все-таки вступит в силу, то россияне столкнутся с рядом новых правил. Шенгенская виза станет дороже, а ее ожидание станет дольше.

Визовый сбор вырастет более, чем в два раза: его стоимость поднимется с 35 до 80 евро. Правило будет действовать для всех заявителей без исключений.

Стандартное время обработки заявлений вырастет с 10 до 15 дней. В отдельных случаях, когда требуется дальнейшее рассмотрение, период будет занимать максимум 45 дней.

Через некоторые страны получить визу нельзя уже сейчас Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Список доказательных документов будет требовать весь и целиком. Россияне больше не смогут подавать упрощенный список документов.

Заявки на получение визы по-прежнему будут рассматриваться в индивидуальном порядке и на основе индивидуальной оценки.

Страны ЕС по-прежнему будут иметь ряд возможностей для рассмотрения гуманитарных случаев. Например, в государствах могут решить уменьшить или отменить визовый сбор по гуманитарным причинам.