На Урале вынесли приговор экс-участковому и его другу, которые изнасиловали 12-летнюю девочку

Участковый и его друг будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале вынесли приговор экс-участковому и его неоднократно судимому товарищу, которые изнасиловали 12-летнюю девочку. По данным следствия, все произошло 25 сентября 2021 года в одной из квартир Первоуральска, куда ребенка заманил 42-летний друг 34-летнего полицейского под надуманным предлогом. С девочкой он был знаком ранее.

- Допрошено свыше 30 свидетелей, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, выемки, очные ставки, проверки показаний на месте. Проведены судебно-медицинские, дактилоскопические, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александр Сапегин.

По данным источника «КП-Екатеринбург», девочка сама обратилась в полицию в день, когда все произошло. Участкового и его друга помимо изнасилования, обвинили в иных действиях сексуального характера в отношении малолетней и угрозе убийством. Полицейского после случившегося уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

- Теперь бывший участковый надолго отправится в места лишения свободы, при условии, конечно, если приговор вступит в законную силу. Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Кроме того, 6 руководящих сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Одному объявлен выговор, другим - неполное служебное соответствие, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в полиции, за исключением увольнения.

Отметим, что ход расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России находился на контроле в центральном аппарате ведомства.

Суд признал уральцев виновными по п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ, п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ и приговорил экс-полицейского к 16 годам лишения свободы, а его ранее судимого товарища - к 20 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.