СУМЗ высадил в Ревде 110 саженцев рябины

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

АО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) безвозмездно выделило 110 саженцев рябины для озеленения улицы Интернационалистов Ревды — от дома №36 до перекрестка с улицей Горького. Высадка саженцев прошла 7 сентября.

— Акцию «Миллиард деревьев» мы поддерживаем с 2011 года, — рассказал директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. — Во многих районах Ревды и Первоуральска высадили 7 тысяч саженцев на сумму более 6 млн рублей. В прошлом году в этом микрорайоне работникам АО «СУМЗ» в рамках жилищной программы на льготных условиях были предоставлены квартиры, а сейчас предприятие облагораживает территорию.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В акции также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Серебренников, председатель Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Николай Калинкин, директор по общим вопросам и персоналу УГМК Дмитрий Малышев, глава ГО Ревда Татьяна Клепикова, председатель Думы ГО Ревда Андрей Мокрецов, и представители организации «Молодежь СУМЗа».

— По Соглашению с Правительством области, подписанному в 2020 году, СУМЗ взял на себя обязательства до 2030 года высадить деревьев на три миллиона рублей. За три года на покупку саженцев направлено более 1,2 млн рублей, — отметил Алексей Кузнецов. — Всего на территории области заключено 28 Соглашений с предприятиями, все они участвуют в природоохранных мероприятиях. Экологический эффект, безусловно, виден, и эта работа будет продолжаться и дальше.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

— СУМЗ, как всегда, задает темп, — подчеркнул Дмитрий Малышев. — Они молодцы, и во многом являются примером для всех наших предприятий УГМК.

— Сегодня самое дорогое дерево, наша уральская рябина. Если таких акций будет больше, то и жизнь станет прекраснее, — сказал Александр Серебренников.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Рябину СУМЗ в этом районе уже высаживал около восьми лет назад. Большая часть деревьев прижилась. Для новых зеленых жильцов прогнозы тоже самые благоприятные. У рябин поверхностная корневая система, и почва в новом микрорайоне больше всего подходит для этих деревьев. Очень хорошо, чтобы и местные жители смогли позаботиться о своих новых подопечных. Об этом их попросила и глава округа Татьяна Клепикова:

— Выражаю благодарность компании УГМК и Среднеуральскому медеплавильному заводу за проведение таких акций, которые стали доброй традицией. Думаю, жители данного микрорайона и города в целом будут очень довольны. Ну а наша задача — сберечь и ухаживать, чтобы уже через пару лет любоваться деревьями.