Владимир Путин торжественно откроет ЕКАД

Помимо ЕКАД 8 сентября Владимир Путин примет участие в открытии автомобильного движения на участках магистралей М-12 и М-5. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра, 8 сентября, в столице Урала наконец-то запустят движение по Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге. Мегастройка, которая началась 28 лет назад, подошла к финалу - строители доделали последний участок, так называемый III пусковой комплекс, благодаря чему кольцо замкнулось. О важности этого события не только для Екатеринбурга, но и для всей страны говорит то, что в церемонии открытия 8 сентября примет участие Президент России Владимир Путин.

- 8 сентября Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги, - сообщается на сайте kremlin.ru.

Финальные работы на ЕКАД были завершены этим летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе М-5 соединяющей Екатеринбург и Челябинск для проезда откроется 40-километровый отрезок после реконструкции. Благодаря этому два города будут связаны четырехполосным движением.

- Третий пусковой комплекс ЕКАД замкнет кольцевое автомобильное движение вокруг столицы Свердловской области, - добавляют на сайте kremlin.ru. - Новые участки дорог не только смягчают нагрузку на транспортную сеть в отдельных регионах, но и облегчают дальние перевозки, являясь составными частями общего транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.

Строительство ЕКАД началось еще в 1994 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу планировали построить еще в 1970-х. Но строительство началось лишь в 1994-м. Благодаря ней, весь транзитный транспорт, идущий по федеральным трассам, сможет миновать Екатеринбург, не заезжая в него. Это улучшит экологию и разгрузит дороги уральской столицы.

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