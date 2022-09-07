Цены на кофе в ближайшем будущем вряд ли сильно взлетят Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стоимость кофе в России может вырасти по меньшей мере на 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии. Такой прогноз в конце августа дали эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ). «КП-Екатеринбург» узнала, что думают об этих прогнозах эксперты из Екатеринбурга.

«ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В НАШИ ПЛАНЫ НЕ ВХОДИЛО»

Владельцы кофеен в Екатеринбурге уверены опасаться нечего. Основной рост цен на кофе был вначале весны. Тогда скачок был действительно ощутимым.

– Про неурожай речь идет еще с мая, мы давно про это слышали. Поэтому еще тогда поменяли сорт зерна. Сейчас зерно стало даже лучше, а по цене осталось примерно таким же, - говорит хозяйка небольшой кофейни «Вера в кофе» Вера Устименко. - Сейчас все немного «заморозили» свои цены. Изменение цен в большую сторону возможно, но это уже маловероятно. К тому же все эти изменения цены можно легко обходить.

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас зерно доступно Фото: Вадим ПОПОВ

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас зерно доступно. Бразилия - не единственный крупный поставщик кофе.

- На кофе незначительно поднялась стоимость, - уверенно говорит в разговоре с «КП-Екатеринбург» основатель сети кофеен «DUO» Константин Матвеев. – Зерно остается доступным. Нас пока никак не коснулся неурожай в Бразилии и Колумбии. Поставщики цены не поднимали. Обещают ведь повышение из-за Бразилии в основном, а она не единственный и не крупнейший поставщик. В этом нет ничего страшного. На общем рынке это никак не скажется. Если что, мы зерном заранее закупили, его надолго хватит.

- Кофейная сфера не изменилась. Рост цен это просто индексация: деньги стали просто дешевле, вот всё и подорожало. Вряд ли неурожай сильно коснется уральских кофеен, - считает Дмитрий Маурин, основатель кофейни «Espresso Season».

- Повышать цены в наши планы не входило. Сырье в магазине по стабильной цене с 2021 года без изменений, даже не смотря на неурожайный год в кофейных странах, - сообщает директор коммерческого отдела «Жизньмарта» Анна Бабина.

Основной рост цен на кофе был вначале весны Фото: Вадим ПОПОВ

НО ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА РАСТУТ ЦЕНЫ?

Цены на кофе подросли еще весной. В среднем цена за чашку кофе поднялась на 10 - 30 рублей. Максимальный рост составил – 50 рублей.

Эксперты объясняют это, прежде всего, не удорожанием зерна, а ростом цен на расходники: стаканы, ложки, крышки.

- Очень сильно и заметно возросла стоимость упаковки. Выросла цена за стаканчики, вместе с ними поднялась и цена за готовую чашку кофе. Повышение цен складывается из мелочей, что-то немного стало дороже, и в итоге готовый продукт тоже дорожает, - объясняет Константин Матвеев. – Вообще сейчас такое время, когда делать какие-то прогнозы невозможно, это гадание на кофейной гуще. По нашим ощущениям, каких-то больших экономических проблем сейчас нет. Цены в будущем вряд ли сильно взлетят. Но, конечно, возможно всё.