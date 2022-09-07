Утвержден список участников Пятого театрального фестиваля «Территория жеста»

Фото фестиваля 2021 года

Продолжается подготовка к ежегодному Международному фестивалю театрального искусства «Территория жеста», который пройдет в Москве пятый раз подряд с 7 по 13 ноября текущего года. Основной задачей фестиваля является содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов по слуху средствами театрального искусства. Совместно с Министерством культуры РФ организатором фестиваля традиционно выступает московский Театр Мимики и Жеста, на сцене которого и пройдут конкурсные показы.

В отличие от фестивалей прошлых лет, нынешний будет посвящен исключительно театральному искусству — сценическая магия, искусство танца и клоунада на этот раз не вошли в список конкурсных номинаций. Участникам предстоит продемонстрировать свои достижения в трех номинациях — «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Пластический спектакль». Главное требование к конкурсным работам, заявленное Оргкомитетом — доступность спектакля для восприятия слабослышащим зрителем.

Фото фестиваля 2021 года

О популярности фестиваля может свидетельствовать тот факт, что на конкурс поступило множество заявок, и Оргкомитету пришлось провести большую работу, чтобы отобрать наиболее яркие и значительные из представленных спектаклей. В итоге в утвержденный список участников вошли 16 коллективов из разных регионов России и стран зарубежья.

Пройдя непростой конкурсный отбор, Екатеринбург на фестивале в номинации «Пластический спектакль» будет представлять Центр Современной Драматургии.

В список участников вошли также: коллектив «С добрым сердцем» (Астраханская область), проект «Общение на языке искусства» (Барнаул); Шоу «Театр» (Воронеж); творческий коллектив неслышащих артистов «Зажигай» (Ижевск); Красноярский театр кукол; Молодежный театр «3Д» Курского института менеджмента, экономики и бизнеса; коллектив студентов Российской государственной специализированной академии искусств (Москва); Театр-студия «Маска» Ростовского регионального отделения Всероссийского общества глухих; коллектив «Ассорти» (Тверская область).

Фото фестиваля 2021 года

Среди зарубежных участников два коллектива из Беларуси — Театр глухих «Шестое чувство» имени Жана Мельникова (Могилев) и Молодежный театр-студия Республиканского дворца культуры имени Н.Ф. Шарко (Минск); Театр пантомимы глухих «Овасис» (Ереван, Армения); творческие коллективы «Өрлеу» (Алматы, Казахстан) и «Восточная Азия» (Ташкент, Узбекистан).

Организатор фестиваля — Театр Мимики и Жеста также будет участвовать в конкурсной программе в номинации «Пластический спектакль».

Фото фестиваля 2021 года

Прошлогодняя «Территория жеста» собрала более 200 участников из разных городов и стран, и все пять дней фестиваля зал Театра Мимики и Жеста был заполнен до отказа. Подобного успеха у зрителей можно ожидать и в этом году, поскольку фестиваль демонстрирует значимость инклюзивных мероприятий, объединяющих слышащих и неслышащих артистов и зрителей. Для создания гармоничного, комфортного общества необходимо стирать барьеры между людьми, создавать всем условия для самореализации, и театральное искусство предоставляет для этого самые широкие возможности.