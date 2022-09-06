В уральской деревне Гилево неизвестные украли годовалого северного оленя

Оленя по кличке Мята привезли из Салехарда весной этого года. Фото: предоставлено героем публикации

В уральской деревне Гилево произошла необычная кража, неизвестные злоумышленники угнали годовалого северного оленя. В полицию обратилась хозяйка животного и рассказала, что на своем участке она с мужем организовала зооферму.

На одном участке спокойно уживаются собаки, лошадь, косуля, коза и различные птицы. Весной этого года компанию им составили три северных оленя, которых привезли из Салехарда. Сохатым дали клички Мята, Лайя и Хор, накануне с прогулки не вернулась Мята. Хозяева уверены, что ее украли.

- Каждый день мы выгоняем оленей на пастбище. Они гуляют, привязанные на длинной веревке. Раз в час мы проверяем, как они. Муж пошел выгуливать лошадь и заметил, что на пастбище только два оленя. Его кто-то отвязал и просто увел, как собаку на поводке, - рассказала «КП-Екатеринбург» хозяйка оленя по имени Екатерина.

Местные жители также подтвердили, что не видели, чтобы сохатый шел самостоятельно. Фото: предоставлено героем публикации

По словам женщины, колышек, к которому и привязаны олени, был вбит не до конца. Местные жители также подтвердили, что не видели, чтобы сохатый шел самостоятельно.

- Сообщение о совершенной краже поступило в дежурную часть поселка Белоярского 5 сентября. Похищенное животное находилось на привязи недалеко от дома. Любители северной экзотики украли годовалую 50-килограммовую красавицу ростом один метр с биркой голубого цвета с номером 08-2137 на ухе, - отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Полицейские обратились к жителям региона: если вы знаете, кто может быть причастен к краже северного оленя, сообщите любую информацию по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД: (343) 358-71-61.