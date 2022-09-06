Отопление в Екатеринбурге начнут давать со следующей недели, если не потеплеет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в первых числах сентября заметно похолодало. Горожане, которые еще несколько дней назад пользовались кондиционерами в круглосуточном режиме, оперативно перешли на обогреватели.

КОГДА ДАДУТ ОТОПЛЕНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

Сейчас в Екатеринбурге завершается подготовка к зимнему отопительному сезону, старт которому даст глава города Алексей Орлов, когда выпустит соответствующее постановление. В компании «Т Плюс» сообщают, что тепло поступит в дома горожан до конца месяца, а может быть и раньше. Все зависит от капризной уральской погоды.

- Подключение к теплу происходит после выхода Постановления Главы города Екатеринбурга о начале отопительного сезона, когда температура устанавливается ниже 8 градусов в течение пяти суток. В первую очередь будут подключаться социальные объекты, это дошкольные учреждения, школы, больницы, учреждения культуры, учреждения для людей с ограниченными возможностями. После этого будет подключен жилой фонд. Те управляющие компании, которые имеют паспорт готовности к зиме, выполнили все мероприятия для подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании «Т Плюс». - У нас сейчас завершается летняя ремонтная компания, в большинстве районов у нас организована циркуляция теплоносителя в зимнем режиме.

Батареи потеплеют во всех домах города до 1 октября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если будет сильное похолодание, то, со следующего понедельника компания будет готова к подключению потребителей. Все зависит от постановления. Обычно до 1 октября, возможно в этом году раньше, все потребители должны быть подключены к теплу, заверили в компании «Т Плюс».

ГОТОВА ЛИ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ?

Отопительный сезон в Свердловской области начнется вовремя. Сейчас в регионе завершается подготовка к зиме. Большая часть муниципалитетов уже отчиталась о завершении подготовки к запуску тепла. Все остальные завершат подготовку до 15 сентября.

Во время подготовки Свердловской области к зиме работники заменили 250 километров ветхих тепловых сетей, 127 проводных, почти 30 километров канализационных сетей и 320 километров электрических сетей. Об этом проинформировал Департамент информационной политики Свердловской области.

В населенных пунктах полностью сформирован необходимый запас топлива, включая уголь и дрова. Всего на подготовку к зиме 36 тысяч жилых домов, 1500 котельных, 14 тысяч километров теплосетей, 12 тысяч километров водопроводных сетей, 7 тысяч канализационных и 60 тысяч электрических сетей выделено 8 миллиардов рублей.