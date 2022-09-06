Бабье лето на Урал придет во второй половине сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С первых дней осень на Урале показала свой суровый характер. Жители региона достали из шкафов теплые шарфы, свитера и пальто. Потепления ожидать не стоит до самой середины сентября.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Вторая неделя сентября и половина третьей будут холодными. В отдельных частях региона возможны заморозки до -1. В ближайшие двое суток пройдут дожди, в основном, они будут небольшими. Так что погода осенняя, - рассказывает Галина Шепоренко.

Также, по ее словам, в ближайшие полторы недели не стоит ожидать снега.

По предварительным прогнозам синоптиков, бабье лето может наступить лишь в середине сентября.

В ближайшие дни в Екатеринбурге и на Урале будет облачно и с прояснениями. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от +9 до +12 градусов Цельсия. Ночью может опуститься до +4.

Жителям региона рекомендуем одеваться еще теплее. 8 и 9 сентября в уральской столице ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.

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