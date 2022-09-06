ОАЭ, Индия, Армения, Азербайджан: еще 4 страны присоединились к Цифровой платформе МСП.РФ

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В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Количество позиций, запрашиваемых иностранными заказчиками, составляет 282 наименования. Сервис позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а зарубежным – найти проверенных поставщиков МСП из всех регионов России. Ранее на платформе разместили свой спрос белорусские промышленные гиганты.

Спрос зарубежных компаний разнится по классу продукции. Так, например, предприятия Индии сосредоточены на промышленных составляющих: им нужны гидравлические цилиндры и силовые агрегаты, а из Армении приходят заявки на товары народного потребления: овсяные хлопья, сгущенное молоко, гречку. Предприятия Азербайджана и ОАЭ интересуют строительные материалы: доски, брусья, древесина.

«Буквально за месяц в апреле мы запустили сервис на нашей платформе МСП.РФ, который находит новые рынки сбыта и поставщиков, в том числе взамен ушедших. Так, оцифрован спрос крупных компаний, ритейлеров. Они ищут поставщиков по 11 тысячам позиций, и мы им помогаем. Кроме того, к нашему сервису присоединились 19 зарубежных компании из Беларуси, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ. Это 282 запросных позиций. Есть и первые успехи. Наша отечественная производственная компания уже подписала NDA c армянской фирмой на поставку 4 миллионов бутылок в год. И 3 компании прошли аудит и стали потенциальными поставщиками белорусских промышленных гигантов. Еще 5 компаний на подходе», – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сервис «Производственная кооперация и сбыт» был запущен в апреле 2022 года, а в мае этого же года к платформе присоединились крупнейшие белорусские промышленные предприятия. Помимо запроса на продукцию производственных компаний через сервис можно узнать запрос на продукцию крупных ритейлеров и подать заявку в «Пятерочку», «Перекресток» или «Фермерский островок». Кроме частного сектора, на сервисе представлен модуль «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ». Здесь собраны сведения с 7 электронных площадок, где размещены закупки государственных компаний на сумму до 500 тыс. рублей. Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.