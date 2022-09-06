«Топтались на них, рвали, тягали»: в Березовском нашли подростков, сорвавших флаги в парке

Подростки сорвали флаги вечером в понедельник, 5 сентября. Фото: «Парк культуры и отдыха», vk.com/parkbgo

Вечером в понедельник, когда уже стемнело, в экстрим-парке Березовского появляется несколько подростков. Вокруг стоят горки, на которых нужно кататься на скейтбордах, но парней интересуют не они.

Парни подходят к флагштокам, спускают флаги и начинают глумиться над ними. А потом и вовсе принимаются раскачиваться на тросах от флагштоков, будто это качели. Такие кадры, записанные камерой видеонаблюдения, увидели утром сотрудники парка, когда попытались понять, что произошло с флагами.

- Во вторник, в районе восьми часов утра дворник пришел прибраться в экстрим-парк и обнаружил, что флаги оборваны, - рассказал «КП-Екатеринбург» Кирилл Чердынцев, директор объединения парков Березовского «Парк культуры и отдыха». – Все произошло в 21.30 в понедельник. Некие подростки пришли в экстрим-парк. Там у нас висит три флага – Российской Федерации, города и экстрим-парка. Мы купили и установили их в мае. Они практически новые.

И флаг парка, и флаг города стали жертвами подростков. Их изорвали. По словам сотрудников парка, молодежь пыталась добраться и до триколора, но не смогла, так как на вершине флагштока он был закреплен лучше других.

- Два других флага им удалось спустить вниз. Они оторвали веревки, оторвали флаги, качались на флагштоках, а флаги засовывали между ног, топтались на них, рвали, тягали, изуродовали, - добавляет Кирилл Чердынцев.

Чтобы найти вандалов, сотрудники парка утром через социальные сети объявили вознаграждение – 5000 рублей за информацию о том, кто изгалялся над флагами. И уже через 20 минут их телефон зазвонил.

Руководство парка объявляло вознаграждение за информацию о подростках, издевавшихся над флагами. Фото: «Парк культуры и отдыха», vk.com/parkbgo

- Имена подростков нам уже известны и переданы в полицию, - говорит директор «Парка культуры и отдыха». – В интересах следствия разглашать их личности мы не будем. Но мы уже передали в их учебное заведение информацию о случившемся. Если будет доказано, что они испортили российский триколор, то это лишение свободы на срок до года. Возраст тут не имеет значения.

Уточним, что согласно 329-й статьи УК РФ надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской федерации наказывается ограничением свободы на срок до года, либо принудительными работами, либо арестом на срок до полугода, либо лишением свободы на срок до года.