Ни денег, ни отдыха: семья из Екатеринбурга потратила 100 тысяч ради трех дней в Египте

Семья из Екатеринбурга должна была отдыхать в Шарм-Эль-Шейхе 10 дней. Но уже через три дня туроператор поставил их перед фактом - пора домой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Долгожданная поездка на отдых в Египет обернулась кучей проблем для семьи из Екатеринбурга. Поначалу все складывалось неплохо – в марте Иван Б. с родными купил путевку на 10 дней в Шарм-Эль-Шейх через туроператора. Самолет вылетел, прибыл в Египет.

Три дня Иван с родными наслаждались солнцем и морем, а потом туроператор поставил их перед фактом: отдых закончился, садитесь в самолет и возвращайтесь домой в Екатеринбург. Дело в том, что как раз в те дни из-за недружественных действий других стран Росавиации пришлось рекомендовать российским авиакомпаниям, чьи самолеты находятся в лизинге у иностранных компаний, не летать за рубеж.

- На территории иностранных государств имелась реальная опасность ареста российских воздушных судов, влекущая невозможность вывоза российских граждан из места временного пребывания, - напоминают в пресс-службе Свердловского областного суда. - В связи с этим была организована досрочная эвакуация российских граждан с территории иностранных государств в том числе из Египта.

Сам Иван в итоге обратился в суд, чтобы расторгнуть договор с туроператором и вернуть себе деньги, которые он потратил на не сложившийся отпуск. Одним из его аргументов было то, что самолеты из Египта в Россию продолжали летать весь март, а значит не было никакой необходимости вывозить его семью из жаркой страны раньше времени.

- При этом необходимо отметить, что по туристскому продукту туроператором был сделан перерасчет и возвращена стоимость неиспользованного семьей проживания в отеле, - уточняют в суде.

Мужчина подал иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, чтобы взыскать с туроператора 104 тысячи 943 рубля убытков. Но районный суд ему отказал. Тогда Иван обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд.

- Иван Б. в жалобе ссылался на то, что суду не было предоставлено сведений об отсутствии у авиакомпании «Россия» иных воздушных судов кроме как зарегистрированных в реестрах иностранных лизинговых компаний, - рассказывают в Свердловском областном суде. - Ответчиком не представлены доказательства отсутствия возможности заключения договоров с иными авиакомпаниями, которые не находились в реестрах иностранных лизинговых компаний.

Но мужчине вновь отказали в удовлетворении иска, так как суд установил, что в тот момент «сложилась непростая международная ситуация».

- Суд установил, что срок тура истцов был сокращен ответчиком по причине рекомендации о досрочном вывозе туристов, в связи с возникшей международной ситуацией, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

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