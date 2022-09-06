От тряпичных кукол до виртуальных прототипов: на Урале из 100 народных инициатив выбрали лучшие

Фото предоставлено Ассоциацией «Институт политических исследований и гуманитарных проектов»

Проект «Агенты позитивных изменений» объединяет активных людей, которые воплощают собственные креативные идеи, развивая свою малую родину. Если в 2020 году проект был направлен только на Екатеринбург, то в этом сезоне было решено охватить всю Свердловскую область.

В результате на конкурс неравнодушные свердловчане подали более 800 заявок. Из них эксперты отобрали наиболее перспективные. Участники презентовали проекты на итоговых форумах в пяти городах области. Победители получили дипломы, финалисты – памятные подарки.

- Агенты позитивных изменений – это люди, которые хотят преобразовать мир, в том числе Свердловскую область, – рассказывает один из организаторов проекта директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Как показывает практика, инициативные люди – «агенты» – всегда получают поддержку власти, объединяются в творческие союзы. Именно их мы стараемся поддержать, вывести их проекты на более высокий уровень, придать инициативе масштаб.

Фото предоставлено Ассоциацией «Институт политических исследований и гуманитарных проектов»

НИЖНИЙ ТАГИЛ

По итогам форума в Нижнем Тагиле эксперты назвали три проекта-победителя: Фестиваль камня «Самоцветная сторона», «Наследие благодати» и «VR_Formula».

Так, Фестиваль камня «Самоцветная сторона» в селе Мурзинка (Горноуральский ГО) проходит ежегодно с 2012 года и неоднократно становился лауреатом национальной премии в области событийного туризма. В этом году фестиваль принял сотню мастеров со всей страны и более пяти тысяч гостей. Здесь проходят ярмарки изделий народных мастеров, конкурс народной песни, мастер-классы и т.д.

Проект «Наследие благодати» (Кушвинский ГО) стартовал еще семь лет назад и рассчитан до 300-летнего юбилея Кушвы в 2035 году. Как рассказала директор краеведческого музея Наталья Калганова, один из туристических маршрутов – в деревню Верхняя Баранча, где есть музей Ермака, – уже пользуется большой популярностью. В 2019 году на средства из Фонда президентских грантов был создан аудиогид «Наследие благодати», рассказывающий о 89 достопримечательностях городского округа. Теперь предстоит создать экспозиции краеведческого музея в шести залах.

Также эксперты оценили профориентационное приложение «VR_Formula» (Нижняя Салда). В планах авторов – создать прототипы в приложениях для знакомства ребят с профессиями. Координатор и гейм-дизайнер Николай Кобяков рассказал, что уже создан прототип виртуальной реальности для профессии кузнеца и любой может познакомиться со спецификой его работы на современном предприятии. Для развития проекта создателям необходимо приобрести допоборудование и лицензионное ПО.

Фото предоставлено Ассоциацией «Институт политических исследований и гуманитарных проектов»

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

В Каменске-Уральском эксперты назвали три проекта-победителя.

Проект «Молодежная администрация» (Каменск-Уральский), по словам директора Центра молодежной политики Ануш Оганян, может стать частью городских мероприятий. Идеи разнообразны – от проведения дворовых праздников до создания арт-пространств.

Проект Натальи Шмидько «Год малой родины» (ЗАТО Уральский) предполагает кардинальное преображение двухтысячного поселка при минимальных вложениях. В основе проекта – создание уличных арт-объектов.

Вячеслав Александров предложил организовать трехдневный Фестиваль «Босое лето» на берегу реки Камышенки (с. Покровское). Спортивные игры и концерты объединят трудных подростков и детей из неблагополучных семей.

ПОЛЕВСКОЙ

В Полевском в число проектов-финалистов вошли Загородный клуб «Ключ-Камень» (Первоуральск) и «По пути Азбуки» (Полевской).

«Ключ-Камень» — это действующий загородный клуб, который расположился на берегу реки Чусовой в деревне Каменка. Создатели клуба предлагают туристам комфортный отдых вдали от цивилизации вокруг красивых скал, обрамляющих реку и кинодекораций разных лет - от советских до современных. Эти места уже долгие годы пользуются популярностью у съемочных групп благодаря своим живописным видам.

«По пути Азбуки» — проект, нацеленный на продвижение русского языка за рубежом, сохранение родных языков на базе кириллического алфавита. Проект продвигает символы славянского единства инструментами культуры и традиционных ремесел на территории Свердловской области.

Фото предоставлено Ассоциацией «Институт политических исследований и гуманитарных проектов»

КРАСНОУРАЛЬСК

В Красноуральске лучшими признаны проекты «Я познаю мир ПК» (ГО Красноуральск), «Модельная библиотека» (ГО Краснотурьинск) и «Гастрономический тур по монастырскому производству села Костылева» (с. Костылево).

Образовательный проект «Я познаю мир ПК», который презентовала библиотекарь ЦГБ им. П.П. Бажова Ирина Барышникова, нескольких лет действует в библиотеках Красноуральска. Здесь люди старшего поколения обучаются компьютерной грамотности, учатся пользоваться мессенджерами, соцсетями и порталом «Госуслуги».

ТАВДА

В Тавде жюри выбрало четыре лучших инициативы.

Одним из победителей стал проект Любови Кручининой «Большой хоровод народов Среднего Урала». Со своей командой автор воссоздает тряпичную русскую куклу в деревне Зуево. Эта работа направлена на популяризацию народной культуры и решение вопроса досуга людей всех возрастов.

Проект «Семейная полянка» разработан в Артемовском с участием школьников. Первая часть проекта «Тропа здоровья» уже реализована. В разработке находится туристический центр отдыха для всей семьи. Саму тропу планируется расширить, построить спортивную зону и другие объекты.

Проект «Веревочный парк ‘Klever Park’» представила жительница Режа Оксана Евдокимова. Здесь проводятся командные игры для школьников, популяризируется активный отдых.

Светлана Фалалеева из Слободо-Туринского сельского поселения представила действующий проект «Костер – палатка», по которому организуются сплавы и походы для детей.

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ

Прошедший форум в пяти городах Свердловской области – это не конечная точка взаимодействия с «агентами». По словам организаторов, победителям будет предоставлена информационная поддержка и возможность в дальнейшем найти ресурсы для осуществления своих планов. При этом многие проекты уже находятся в процессе развития, и участники форума смогли обсудить возникшие проблемы, внести предложения и даже присоединиться к проектам в качестве деловых партнеров.

Напомним, проект реализуется в Свердловской области с 2020 года при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области с привлечением средств Фонда президентских грантов, при участии организации «Деловая Россия».