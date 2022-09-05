В Екатеринбурге трехлетний мальчик сбежал от мамы и уехал кататься на автобусе

Маленьким пассажиром заинтересовался кондуктор и вызвал полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге трехлетний мальчик сбежал от своей мамы с территории закрытого двора и пошел кататься на автобусе. Инцидент произошел на улице Карасьевской, которая находится в Верх-Исетском районе.

Как оказалось, накануне женщина вместе со своим сыном приехала домой, пока она заносила покупки в квартиру, ребенок находился во дворе, мама полагала, что он не сможет покинуть придомовую территорию.

- Однако проворный малыш не только успел выйти за калитку, но и сесть на автобус, курсирующий по маршруту № 24. Через несколько остановок кондуктор заинтересовался самостоятельным юным пассажиром и вызвал полицию, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Маленького беглеца патрульные доставили в дежурную часть. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Маленького беглеца патрульные доставили в дежурную часть. Через час в полицию обратилась горе-мать и рассказала, что у нее пропал сын. Ее тут же успокоили и рассказали, что «потеряшка» ждет в отделении № 8.

- В отношении матери, допустившей подобную ситуацию, составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Хотя, пожалуй, само состояние неизвестности при исчезновении ребенка является самым страшным наказанием для любого родителя, - добавили в полиции.

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