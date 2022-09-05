«Парни говорили комплименты из жалости»: многодетная мать рассказала, как избавилась от комплексов из-за «кривого» лица

Татьяна Бердус страдала от жутких комплексов с 12 лет. Фото: из архива Татьяны Бердус

Владелица модельного агентства из Екатеринбурга Татьяна Бердус счастлива в браке и воспитывает четверых детей. Ей 43 года. Она красива и уверена в себе. Но так было не всегда. Признается – раньше у нее было множество комплексов. Принять себя она смогла лишь тогда, когда едва не потеряла сына.

Татьяна уверенная в себе красотка, но так было не всегда. Фото: из архива Татьяны Бердус

«У ТЕБЯ ЧТО-ТО НЕ ТО С ЛИЦОМ»

Комплексы по поводу внешности у Татьяны начались в подростковом возрасте. Дело в том, что она родилась с деформацией нижней челюсти.

- Когда мне было 12 лет, одна из подружек сказала, что у меня что-то не то с лицом, что оно у меня кривое. Подруга не со зла так сказала, просто удивилась. Но ее слова очень сильно засели в моей голове, - делится Татьяна. - Я начала сравнивать себя с другими девочками и завидовала им, мечтала стать красивее. Мне казалось, что на меня все смотрят и думают о том, что у меня кривое лицо. И даже если парни говорили комплименты, я всегда думала, что они делали это из жалости, либо просто прикалываются.

Татьяна (на фото вторая справа) была уверена, что парни делали ей комплименты из жалости. Фото: из архива Татьяны Бердус

В этот период родители Татьяны разводились, но мама поддерживала дочь, как могла. Но окружающие продолжали замечать дефект во внешности Татьяны и открыто говорили ей об этом. До травли никогда не доходило, но вопросы «У вас асимметрия лица? А она врожденная или приобретенная?» постоянно напоминали девушке о ее проблеме.

Девушка начала переживать из-за внешности после того, как на ее лицо обратила внимание подруга. Фото: из архива Татьяны Бердус

«НЕ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ СЫН ВИДЕЛ МОИ СЛЕЗЫ»

С 12 лет Татьяна мечтала исправить внешность, думала о пластической операции и с нетерпением ждала того момента, когда сможет изменить свое лицо. Когда девушке исполнился 21 год, ей сделали резекцию челюсти. Но комплексы никуда не ушли.

- Сейчас я понимаю, что операция – это всего лишь часть моего пути к принятию себя. Настоящая любовь к себе начинается далеко не с внешних изменений, - говорит Татьяна.

Переломным моментом для Татьяны стало печальное известие о болезни старшего сына Данила. Женщина родила его в 1999 году абсолютно здоровым ребенком. Но когда мальчику было 10 лет, у него обнаружили рак.

Данил родился здоровым ребенком, но в пять лет у него ообнаружили рак. Фото: из архива Татьяны Бердус

- Я очень много времени провела в детской онкологии, смотрела на лысых детей, смотрела на их измученных горем мам, а в какой-то момент поняла, что сама стала такой, - вспоминает Татьяна. - А потом я случайно увидела в шоу историю мамы ребенка с синдромом бабочки (болезнь, при которой кожа становится очень хрупкой и может повредиться от любого прикосновения – Прим. Ред.). Она никогда не опускала руки, всегда была одета с иголочки и излучала счастье.

Тогда Татьяна и приняла решение стать для своего сына эталоном: быть красивой и счастливой мамой.

- Я подумала, что ребенок не должен видеть мои слезы, чтобы у него была надежда, что все поправимо, и он обязательно вылечится, - делится своими воспоминаниями Татьяна.

Женщину также поддерживал ее муж Дмитрий. Говорил ей, что она сильная, а он всегда будет рядом. Фото: из архива Татьяны Бердус

Чтобы перенастроить свое отношение к происходящему, Татьяна начала ходить к психологу, посещала различные тренинги. В итоге через какое-то время она перестала появляться в онкологии в слезах.

- Я начала светиться и улыбаться, окружала сына позитивными мыслями и эмоциями. Стремясь вдохновить Данила, я постепенно приняла себя такой, какая есть, - делится Татьяна.

Данил поправился спустя 5 лет. Врачи удивлялись, что это произошло так быстро, и нет рецидивов. А Татьяна уже с уверенностью говорила: «Ему нужна была красивая и счастливая мама. Значит, это работает». Сейчас сыну Татьяны уже 23 года, он стал счастливым семьянином, а Татьяна после его выздоровления окончательно поняла: нет ничего ценнее самой жизни.

Татьяна смогла принять и полюбить себя. Фото: из архива Татьяны Бердус

«РАЗРЕШИТЕ СЕБЕ БЫТЬ УНИКАЛЬНЫМИ»

Приняв себя, Татьяна вдохновилась помогать и другим людям. В 2019 году она создала свое модельное агентство для людей с параметрами, отличающимися от модельных. Для Татьяны было важно делиться своим опытом и дарить людям веру в то, что они действительно красивы.

- Так и появилось модельное агентство «Not Models». Я хотела, чтобы это был не просто клуб по интересам и принятию себя. Я поняла, что работа модели дает гораздо больший терапевтический эффект для человека с комплексами. К тому же, выходя на подиум, модели нашего агентства могут вдохновить других людей, у которых схожие проблемы, - поясняет женщина.

Татьяна создала свое модельное агентсво, чтобы помогать другим принять себя. Фото: из архива Татьяны Бердус

В «Not Models» будущие модели учатся ходить по подиуму, позировать и умению преподносить себя.

- После обучения мы подписываем контракт и помогаем нашим моделям в продвижении. Сейчас я совершенно точно понимаю: природа ошибается крайне редко и действительно создает всех людей уникальными, особенными и красивыми, - уверяет Татьяна. - Просто нужно это увидеть и разрешить себе быть такими.

Возможность вдохновлять других людей у Татьяны появилась и благодаря проекту «Живые истории». Он рассказывает о тех, кто, несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, смог преодолеть себя и достичь своих целей.

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