В Свердловской области 3-летний малыш погиб в пожаре

Причиной пожара стало курение в спальне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Первомайский Пригородного района Нижнего Тагила в пожаре погиб трехлетний мальчик. По данным свердловской прокуратуры, частный дом семьи загорелся вечером 4 сентября. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем. Пожар начался в спальне из-за непотушенной сигареты.

Уже известно, что 32-летняя мать мальчика находилась в доме с сожителем.

- В результате пожара погиб несовершеннолетний, 2019 г.р., мать ребенка получила термический ожог 20 % верхних и нижний конечностей, в настоящее время госпитализирована в учреждение здравоохранения, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Семья состояла на учете в полиции. Женщина злоупотребляет алкоголем и не уделяла должного внимания воспитанию сына. Двое других детей проживают с отцом.

- За последний календарный год мать привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа, - отмечают в прокуратуре.

Напомним, что в минувшие выходные в поселке Сосьва сгорел магазин одежды. В огне погиб продавец и его 16-летний сын. Накануне подросток приехал к отцу в гости.