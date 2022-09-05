Стали известны подробности пропажи семьи с ребенком в лесу на Урале

Семью разыскивают полицейские, спасатели и волонтеры Фото: соцсети

В Полевском городском округе развернулись поиски семьи Машаровых. Накануне, 4 сентября, 44-летняя Марина, 42-летний Денис и их 11-летняя дочь ушли в лес и не вернулись. Сейчас их разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда.

- Они ушли в лес за грибами. Они сообщили родственникам, что заблудились. Родственники обратились в отряд. Поиски продолжаются, - рассказала «КП-Екатеринбург» инфорг «Лиза Алерт» Анастасия.

В ориентировке на поиск указано, что девочка нуждается в медицинской помощи.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил «КП-Екатеринбург» информацию о поисках. По его данным сообщение о пропаже семьи в дежурную часть ОВД Полевского поступило в 21:37 от их знакомых, которые знали о том, что они ушли в лес, но вовремя не вернулись.

- В настоящее время телефоны не вернувшихся грибников недоступны. На их поиски ориентированы порядка 25 представителей территориального ОВД, МЧС и волонтеров, а также несколько собак, обученных работе по следу, - отметил полковник Горелых. - Сегодня численность розыскных групп будет увеличена. У сыщиков уголовного розыска утром появились данные о возможном местонахождении пропавших, так как они самостоятельно сумели выйти на связь и указали примерный квадрат, где они возможно находятся. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что одному из пропавших требуется инсулин, отсутствие которого может иметь печальные последствия.

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