На алкоголь и лекарства: в Екатеринбурге воры украли у женщины карту и потратили больше шести тысяч

Злоумышленников разыскиеат полиция. Фото: пресс-группа ОМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге разыскивают троих мужчин, укравших у женщины банковскую карту и потративших с нее больше шести тысяч.

Потерпевшая обратилась в территориальный отдел полиции и сообщила, что потеряла карту в районе ул. Ереванской, а позднее ей стали приходить уведомления о совершении покупок.

- Судя по отчетам, воришек в основном интересовали сигареты и спиртное – наибольшую часть покупок они совершили в алкомаркете и табачном магазине. Однако, не забыли молодые люди и о здоровье, купив товара в аптеке примерно на тысячу рублей, - рассказали в пресс-группе ОМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа ОМВД по Екатеринбургу

Воров разыскивают сотрудники отдела полиции № 3 Кировского района. Злоумышленники попали на запись камер наблюдения. Кража средств с карты произошла 22 июля.

Сотрудники полиции просят граждан, владеющих какой-либо информацией о личности или местонахождении данных граждан, сообщать по телефонам +7(932)611-18-62 (уголовный розыск), (343)356-42-03 (дежурная часть) или 102 (02).

Правоохранители также предлагают молодым людям самостоятельно явиться в отдел полиции № 3 (ул. Уральская, 70а), дать пояснения и возместить ущерб собственнику карты.