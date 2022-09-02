Судить Васильева начали спустя восемь месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иной шедевр живописи не понять. Вроде 2-3 мазка, а стоит дороже, чем квартира в центре Москвы. Вот, например, картина Анны Лепорской «Три фигуры». Написана еще в 1934-м. Искусствоведы скажут, что это знаковая работа. А если посмотреть на нее, то не сразу и поймешь, что там. Женщины? Мужчины? Но застраховано полотно на 75 миллионов рублей. Еще сложнее понять, станет ли теперь картина дороже? Ведь недавно у нее появился «соавтор». Охранник из Екатеринбурга по простоте душевной взял, да и пририсовал двум из трех фигур глаза.

- Три фигуры прозрели! - посыпались едкие комментарии в Интернете, когда фото полотна с глазами попало в Сеть.

Спускать мужчине такой проступок никто не стал. На днях ему уже вынесли приговор. Но шумиха не утихает. Люди до сих пор пытаются понять, чего в случившемся больше – вандализма или нелепой шалости.

Охранник пририсовал картине глаза. Фото: The Art Newspaper Russia

Я НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ СДЕЛАЛ

Если бы Моне Лизе в Лувре кто-то додумался пририсовать усы, то скандала бы не случилось. Ведь укрыта она под бронированным стеклом. Но Екатеринбург — не Париж. В начале декабря прошлого года в Галерее Ельцин Центра картину Анны Лепорской показывали без защитного стекла. Сюда ее привезли из Третьяковской галереи на выставку «Мир как беспредметность». Прикоснуться к прекрасному мог каждый. Но 63-летний охранник галереи Александр Васильев решил сделать это в буквальном смысле.

Взял, да и пририсовал ручкой двум фигурам на картине глазки-бусинки. Художества обнаружили в тот же день при обходе галереи администрацией. Художника тоже вычислили сразу - «шалость» попала на камеры видеонаблюдения.

- Так ко мне ребятишки подбежали, девочка и мальчик, говорят: «Чего нет глаз? Давай дорисуй», - с детской непосредственностью позже объяснял Васильев. - Сказали, что это их рисунки.

Глазки появились на картине 7 декабря 2021-ого. Судить Васильева начали спустя восемь месяцев. На суде впервые показали и записи с камер видеонаблюдения. На кадрах детей нет. Видно лишь, как Васильев, с легким прищуром озирается по сторонам, достает из кармана ручку. И «дорабатывает» полотно по своему вкусу.

- А где же дети? - удивляется судья. - И зачем вы так оглядываетесь?

- Ушли они. Были, - настаивает Васильев. - Зачем оглядывался, не знаю.

Вообще подробности того дня Васильев вспоминал с трудом — последствие старой травмы головы.

Подробности того дня Васильев вспоминал с трудом — последствие старой травмы головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне плохо. У меня осколок в голове, я инвалид, - чуть не плача объяснял во время заседания Александр Васильев. - Я в Афгане был, в Чечне… Я был старшим лейтенантом ВДВ. Участвовал в штурме Грозного. 36 человек нас было. Шесть человек осталось в живых. У меня столько ран на теле. У меня сына восемь лет назад убили. В голове – дурдом. Я всех не запоминаю даже.

На заседаниях он то и дело хватался за голову и постоянно сокрушался:

- Зачем это все? Я ведь ничего плохого не сделал… Да если бы я только знал, что это картины из Москвы, то я бы не подошел…

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА

В тот день Васильев работал охранником в Галерее Ельцин Центра первый и последний день. Он уже давно на пенсии, живет на 12 тысяч в месяц. Супруга у него работает медсестрой в больнице, а он иногда подрабатывает по просьбе знакомых из ЧОПа. 7 декабря его попросили заменить приболевшего сотрудника и поставили в зал с картинами. И, кстати, отработать полную смену он не смог. Еще до того, как на картине заметили глаза, у него разболелась голова и он ушел.

Уже на следующий день на всех картинах в Галерее появилось защитное стекло, а «Три фигуры» отправили на реставрацию в Москву. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Столько стоили работы по удалению глаз с полотна. И да, их уже полностью стерли. Реставраторы даже заметили, что от картины совсем ничего не убыло — теперь она такая, будто глаз на ней и вовсе никогда не было. Деньги за работу реставраторов Третьяковской галерее возместила страховая компания. Казалось бы, все хорошо закончилось. Но ведь есть еще охранник, нарисовавший глаза, и есть уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Адвокат «художника» просил прекратить уголовное дело. Но представитель прокуратуры был категоричен: «У Васильева внезапно возник преступный умысел на порчу имущества в общественном месте».

- Васильев, нанес на фигуры посторонние изображения, игнорируя принятые в обществе правила поведения, мораль и нравственность, противопоставляя себя и демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим, - зачитал гособвинитель на суде.

Судья встал на сторону обвинения.

Васильев слушал все это, держась за голову. Он плохо себя чувствовал и адвокат ходатайствовал о том, чтобы заседания рассматривали без участия обвиняемого. Но в этом ему отказали, как и в том, чтобы прекратить процесс по делу, ограничившись судебным штрафом.

- Впервые за 10-летнюю практику я получил отказ от удовлетворения ходатайства о заочном рассмотрении дела, - удивлялся адвокат Васильева Алексей Бушмаков. – Какой-то показательный суд с показательной поркой. Александр Васильев должен будет туда являться, страдать и переживать негативные эмоции.

Являться, правда, пришлось недолго. Было всего два заседания и одно оглашение приговора, на которое уже ни Васильев, ни его адвокат не пришли.

«Я ВИНОВАТ, ПРОСТИТЕ»

После случившегося Васильева уволили. Устроиться в другое место он не может. Потенциальные работодатели сразу припоминают ему историю с глазами. А ведь Васильев уже даже по электронной почте написал извинения Третьяковской галерее. Также он перечислил пять тысяч рублей в фонд культурного учреждения.

- И действительно ли была испорчена картина? Он пририсовал глаза, которых на его взгляд не хватало, - пожимал плечами его адвокат.

Васильева признали виновным. Но обошлось без штрафа. Бывшему охраннику назначили 180 часов обязательных работ. Видимо сказался резонанс и то, что за охранника заступались многие известные люди. В их числе и глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и даже журналистка Ксения Собчак.

- Васильев — ветеран двух войн, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. А когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать, - говорил Куйвашев.

Васильев уже давно на пенсии, живет на 12 тысяч в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Директриса Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - влиятельная москвичка со связями. На попытку узнать, почему она вцепилась зубами в несчастного пенсионера, она ответила: «Не-не, я в командировке, всё, спасибо», - писала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак.

Теперь вид обязательных работ будет определен органами местного самоуправления совместно с Федеральной службой исправления наказаний. Как вариант будет работать дворником. Еще один пункт - принудительное наблюдение у психиатра. За Александром Васильевым закрепят медицинское учреждение, которое он должен посещать.

- В суде я никогда не был. Но я если я виноват, я признаюсь. Я не хотел испортить картину. Красивее даже стало. Если бы вы увидели сами, сказали бы, все нормально. Что сейчас сделаешь? Так получилось. Я прошу прощения у всех, - сказал во время последнего слова Васильев.

Пока он отдыхает на даче и готовится отрабатывать наказание.

Что до самой картины, то «Три фигуры» сейчас в Третьяковской галерее висят без глаз. А где-то, какой-нибудь историк живописи добавляет к описанию картины Лепорской строчку: «На один день прозрела в Екатеринбурге. То-то шумиха поднялась!»

ВОПРОС РЕБРОМ

«Глазки» скажутся на стоимости картины?

Дмитрий ОЗЕРКОВ, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа:

- Любое повреждение картины снижает ее стоимость, а не повышает. Но она не может попасть на аукцион, потому что находится в музейном фонде России. По нынешним законам он нерушимый. То есть участвовать в аукционах картина не может. «Три фигуры» Анны Лепорской - это работа в духе новой вещественности. Важная работа, ключевая для русского искусства

СКАЗАНО

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель:

- Добавилось многозначительности, глубины. Одна голова без глаз, а у других глазки-то открылись! Сразу мысль заиграла. И, вообще, это перформанс и акция. Вот что «Ельцин-центр» животворящий делает, простой человек превратился в художника и со-творца! Можно человеку вручить ведерко краски, карандаши и отправить в тур по выставкам современного искусства? На 180 часов работы ему точно хватит. Только надо было одной голове глаза пририсовать, другой - уши, а третьей - рот. Вот тогда - ух! Сколько этот шедевр стоит, семьдесят миллионов? Сто семьдесят бы стал стоить! Новое слово в искусстве. Совместное творчество художника и зрителя.

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