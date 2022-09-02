Мария Погребняк решила хайпануть на перепалке униженной Аллы Пугачевой с Владимиром Соловьевым

Светская львица влезла в спор Примадонны. Фото: Борис КУДРЯВОВ Фото: Михаил ФРОЛОВ

После возвращения в Россию Алла Пугачева уже не раз успела громко заявить о себе и оказаться в центре грандиозых скандалов. По прибытии в Москву она сообщила, что вернулась «наводить порядок в головах».

Истинной причиной возвращения стало то, что ее с Максимом Галкиным дети Гарри и Лиза пойдут в школу. Но и на тожественной линейке 1 сентября не обошлось без эксцессов. Примадонна пообещала «набить морду одному человеку». Несмотря на то, что позже Алла Пугачева призналась, что это была всего лишь шутка, вскоре она все же вступила в перепалку с унизившим ее Владимиром Соловьевым.

После начала специальной военной операции Алла Пугачева и Максим Галник уехали из России Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Она вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?, - высказался о примадонне известный ведущий в своей программе «Соловьев LIVE».

Но Пугачева нашлась что ответить и дерзко поставила скандалиста на место.

- Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства, - написала артистка.

Мария Погребняк постоянно обсуждает новости шоу-бизнеса Фото: Михаил ФРОЛОВ

К скандалу подключилась светская львица Мария Погребняк. К удивлению, она не высказала своего мнения по этому поводу, а лишь подметила, что Алла Пугачева впервые сделала публикацию в социальных сетях.

- Алла Борисовна впервые за долгое время выставила пост, но посвящен он был не 1 сентября, а Владимиру Соловьеву. Он высказался о Пугачевой в своем шоу, - написала блогер и продюсер перед цитированием слов ведущего.

Мария Погребняк нередко подключается к громким скандалам. Недавно она вступилась за лучшую подругу Ольгу Бузову, который бывший муж футболист Дмитрий Тарасов внезапно предложил певице сотрудничество. Светская львица обвинила Тарасова в лицемерии и попытке хайпануть на бывшей жене.

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