Как ходит трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

На маршруте в будни курсирует 8 вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день лета 2022 года наконец-то запущено трамвайное сообщение, связавшее Екатеринбург с Верхней Пышмой. На маршруте №333 курсируют несколько современных низкопольных составов «Львенок», в которых есть терминалы для оплаты проезда, зарядки для гаджетов, кондиционеры и видеонаблюдение.

О том, как работает новый маршрут на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

1. Трамвай ходит от кольца на Фрезеровщиков до кольца в Верхней Пышме. На маршруте 14 остановок. В рабочие дня на лини работает 8 вагонов, выходные дни – 6 вагонов.

2. В часы пик трамвай курсирует с интервалом в 6-7 минут. В непиковое время (днем) – минут 15-20.

- Расписание мы еще корректируем, - говорит замминистра.

3. Время в пути – около получаса. В маршрут планируют запустить экспрессные и полуэкспрессные рейсы. Например, один идет без остановок, два – с остановками.

4. Тариф зонный, межмуниципальный: максимально 38,5 рублей между конечными остановками. Одна зона – 30 рублей, внутри городов – 22 рубля.

Терминал принимает абсолютно все карты. В первый месяц будут работать кондуктора, а потом – контрольные группы. Бумажных билетов нет, для проверки карта прикладывается к валидатору контролера.

Пока наличная оплата есть, но мы будем от нее уходить.

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