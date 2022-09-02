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Общество2 сентября 2022 2:42

Екатеринбург окутал густой туман

Дымку, стелющуюся над землей, заметили во всех районах города
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Так выглядел центр города ранним утром Фото: читатель КП

Так выглядел центр города ранним утром Фото: читатель КП

Екатеринбург в ночь с 1 на 2 сентября окутал густой туман. Дымку, стелющуюся над землей, заметили во всех районах города.

- В центре туман, на Химмаше, Уктусе говорят тоже. Красивое явление. Видимо это из-за того, что погода должна измениться - обещали похолодание. Плюс сильная влажность – несколько дней идет дождь. Автомобилистам правда наверное тяжело - видимость плохая, но уже лучше, чем ночью, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург» Игорь.

Вид из окна на Рощинской Фото: читатель КП

Вид из окна на Рощинской Фото: читатель КП

Туман опустился на город ночью Фото: читатель КП

Туман опустился на город ночью Фото: читатель КП

БЦ "Высоцкого" как будто никогда и не было Фото: читатель КП

БЦ "Высоцкого" как будто никогда и не было Фото: читатель КП

Напомним, синоптики Уральского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение. По их данным, днем, 2 сентября, местами по региону ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Спасатели также предупреждают свердловчан об ухудшении погодных условий и просят не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее мы писали, что главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупредила о резкой смене погоды в Екатеринбурге в начале сентября.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ