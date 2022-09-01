Из ЖК бизнес-класса в Екатеринбурге сбежала управляющая компания, отключив лифты

Жители многоэтажки остались без лифтов. Фото: чат жильцов дома

В ЖК бизнес-класса «Первомайская, 60» в Екатеринбурге произошел разлад между управляющей компанией Prinzip Service и жильцами элитного комплекса. Утром 1 сентября компания решила отключить лифты, по причине завершения сотрудничества, о чем собственники квартир заранее не знали. При этом, в самой компании утверждают, что предупреждения были.

- Для меня, как для жителя дома, в принципе такое поведение управляющей компании – загадка. Никто не планировал свержение и революции. Управляющая компания проинформировала нас, просто повесив листочки, что первого числа она уходит из дома. Для меня это очень странно. Обычно при уходе компания передает все обязанности другой, не отключая лифты. Это нарушение норм жилищного кодекса, - подтвердил «КП-Екатеринбург» житель ЖК «Первомайская, 60» и риелтор Павел Боровиков.

УК после выселения отключила лифты. Фото: чат жильцов дома

Кроме того, по его словам, при уходе из дома, сотрудники Prinzip Service в туалетах лобби открутили диспансеры и держатели туалетной бумаги. Жители «Первомайской, 60» создали собственный «Совет дома», в котором держат под контролем ситуацию. Через несколько часов после отключения лифтов, жильцам удалось вернуть их к работе.

- Сегодня штаб Совета дома совместно с собственниками в нашем лобби по выработке единого подхода в действиях по управлению Домом. Обсуждаем ситуацию с действиями УК против жителей и законов, строим план дальнейших действий. Приезжайте в лобби на лифтах, которые мы уже подключили и в чистый лобби. Под охраной, которая уже бережет наше имущество, а не закрывает глаза на воровство, - указывается в Telegram-канале «Первомайская, 60. Новости».

В самой управляющей компании Prinzip Service сообщили, что жильцы сами стали инициатором ухода компании.

УК мусор после себя убирать не стала. Фото: чат жильцов дома

- Предупреждение о нашем уходе было, выставлялось несколько предупреждений и официальное письмо. Они не были согласны с продолжением договора и сами провели собрание и планируют создать собственное ТСЖ, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Prinzip Service.

До этого скандалы происходили в других управляющих компаниях Екатеринбурга. В феврале сотрудники УК «Кировская» сообщили о рейдерском захвате бизнес-центра «Манхэттен» тридцатью кавказцами. По словам заместителя директора управляющей компании, захват произошел из-за конфликта двух компаний за право управления «Манхэттеном».