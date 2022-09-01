«Все почести им одним»: сразу в две уральские школы на 1 сентября в первый класс пришел только один ученик

Анас (слева) и Кирилл (справа) стали единственными первоклассниками в своих школах. Фото: герои публикации

Детский гул, десятки пышных бантов и классы с буквами от «А» до «М». Все это уже привычное для нас 1 сентября. Но только не для уральских глубинок, в которых на День знаний в первый класс может прийти всего один ученик. Таких школ на Урале в этом году оказалось сразу две.

Анас (справа в первом ряду) будет учится вместе с ребятами из других классов. Фото: Татьяна Волгина

«ОДИН ПЕРВОКЛАССНИК ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД»

Для небольшой кирпичной школы в селе Акинфиево в городском округе Нижняя Салда единственный первоклассник – совсем нередкое явление. Ведь в селе живут 219 человек, а в школе учатся всего 11 ребят.

- В нашей школе 9 классов. Но пятого и девятого просто нет, потому что нет учеников, - смеется директор школы Татьяна Волгина. - для нас это привычное дело, ведь уже четвертый год подряд в первый класс приходит всего один ребенок, а бывали года, когда и вовсе никто не приходил.

Анас стал четвертым единственным первоклассником в школе в Акинфиево. Фото: Татьяна Волгина

В этом году в первый класс в школу села Акинфиево пришел семилетний Анас Диловаршо. Дети и родители собрались на торжественной линейке в актовом зале. Директор школы поздравила каждого ученика с праздником.

- У нас хоть и маленькая, но дружная школа. Берегите ее и наших учителей, - обратилась к детям Татьяна Волгина.

На линейчу также пришли другие ученики и их родители. Фото: Татьяна Волгина

Занятия ребятам преподают учителя, которые приезжают в село из Верхней и нижней Салды.

- У нас классы сгруппированные. То есть на одном уроке одновременно занимаются ребята с первого по четвертый и с шестого по седьмой классы. Учителю за 40 минут нужно рассказать программу для каждого из классов и каждому ученику дать задание. Это очень сложно, но наши учителя уже привыкли, справляются, - рассказала Татьяна Волгина.

В школе в деревне Мохирева учится 56 человек. Фото: Екатерина Денисова

«ЕМУ ВСЕ ПОЧЕСТИ»

А вот для деревни Мохирева в Талицком городском округе с населением 370 человек один первоклассник скорее исключение, чем правило. В местной школе учится всего 56 детей, но такие истории случаются реже.

- У нас вообще по-разному бывает. В этом году может прийти один ученик в первый класс, а на будущий год может быть и десять первоклассников, - рассказывает директор школы Екатерина Денисова.

Кирилл Достовалов подал звонок на первый свой урок. Фото: Екатерина Денисова

В этом году единственным первоклассником в школе деревни Мохирева стал шестилетний Кирилл Достовалов. На торжественной линейке его сопровождала классная руководительница.

Кирилл был в центре внимания. Фото: Екатерина Денисова

- На линейке у нас все детишки собираются. А Кирилл стоял в самом центре. Все почести ему одному. Он сам подал звонок на первый свой урок, - улыбается Екатерина Денисова.

Каждый класс в этой школе занимается отдельно от других. По словам директора, такие дети, как Кирилл могут чувствовать себя одиноко, но быстро привыкают и адаптируются заниматься самостоятельно.