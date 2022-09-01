Кто и как кормит обитателей зоопарка?

Фото: Лариса НИКИТИНА

Компания «Екатеринбурггаз» (ГК «ГАЗЭКС») организовала в зоопарке «урожайную» акцию с участием школьников, родителей и учителей

– Это мероприятие мы посвящаем началу учебного года и сбору урожая. Дети вырастили тыквы и другие овощи своими руками, и принесли их для обитателей зоопарка, – подчеркнула советник генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Елена Неволина.

ГАЗОВИКИ УГОЩАЮТ ПИТОМЦЕВ ЗООПАРКА

Наступил сезон, когда садоводы-огородники могут угостить излишками своего урожая слониху Дашу, бегемотиху Еву, пум Юту и Сэвана и других живущих здесь питомцев. А живет их в зоопарке – 1200 особей – от слона до улитки.

По словам специалиста по опеке Екатеринбургского зоопарка Елены Дроновой, кормокухня ежедневно готовит 700 рационов. И прием излишков садово-огородной продукции проходит лишь раз в году – это сезонная акция. Например, запеченные яблоки любят лемуры, тыквы обожают даже косолапые, а цитрусовые – насекомые и улитки.

Фото: Лариса НИКИТИНА

Компания Екатеринбурггаз первой подключилась к угощению урожаем питомцев зоопарка и пригласила сюда юных экологов из отряда «Земляне» екатеринбургской школы №165.

Ребята узнали много интересного о зоопарке и его обитателях. Например, 18 сентября 2022 года зоопарку исполнится 92 года. Это самый старый зоопарк в азиатской части России.

А еще узнали, что бегемотиха Ева – та еще пловчиха! Все только и ждали, когда она покажет из воды хотя бы голову? По секрету нам рассказали, что бегемотиха любит закидывать коврик в бассейн и сидеть под ним в воде. Но нам повезло! Ева грациозно вышла из бассейна и вперевалочку направилась в столовую зону к своей любимой люцерне. Очень вкусна травяная и растительная пища!

Слониха Даша смачно проглотила подаренную небольшую желтую тыкву и стала жонглировать большой веткой с листьями. Этой жительнице зоопарка 42 года. По словам сотрудников зоопарка, слониха съедает за сутки 95 кг еды. В её рационе – зерновые смеси, сено, трава, листва, фрукты-овощи по сезону.

Фото: Лариса НИКИТИНА

ПУМА СТАЛА ТАЛИСМАНОМ

Экскурсия вдоль вольеров завершилась, и дети собрались на площадке. Здесь организаторы акции – сотрудники газовой компании – подготовили гигантские пазлы и увлекательную викторину о безопасном пользовании газом. Вы, например, знаете, что делать, если у вас на кухне газ горит оранжевым, а не голубым? Правильно, перекрывайте газ и срочно вызывайте газовую службу – 04.

Советник генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Елена Неволина рассказала:

– Зоопарк выбран местом нашей акции не случайно. Дело в том, что «Екатеринбурггаз» опекает в зоопарке семью пум. Пума стала нашим талисманом, ее образ задействован в разных активностях, информации и т.д.

Фото: Лариса НИКИТИНА

Пумы Юта и Сэван – это семья, у них большое потомство. Для нас символично, что целевая аудитория и потребители нашей газовой компании – это семьи. Да и слоган самого Екатеринбургского зоопарка звучит так: «Лучший день – в кругу семьи».

Наша газовая компания регулярно проводит профилактические мероприятия, посвященные безопасному использованию газа. Мы учим как юных, так и взрослых пользователей ответственному отношению к голубому топливу, чтобы не было пожаров и утечек газа.

Фото: Лариса НИКИТИНА

Инициатива провести эту акцию в зоопарке пришла от самих детей – поклонников Старичка-Газовичка.

Газ – самый экологичный и распространенный вид топлива. И сюда пришли ребята из экологического отряда. Таким образом мы совмещаем познавательные и образовательные функции и даем понять, что ответственность за газовую безопасность лежит на каждом из нас.