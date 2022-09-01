Гороскоп на месяц от «КП-Екатеринбург»: сентябрь 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подробный гороскоп от «КП-Екатеринбург» на сентябрь 2022 года для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Сделайте акцент на личной жизни, а не на карьере. Главное – не давать воли своим эмоциям. Если получится, то сентябрь у вас будет легким и позитивным.

Не обращайте внимания на то, что говорят вокруг вас, потому что это никак не повлияет на вашу жизнь.

ТЕЛЕЦ

Женщинам, родившимся под этим знаком Зодиака, сентябрь даст уверенность и внутреннюю силу. Вам предстоит принимать важные и ответственные решения, которые позволят расширить сферу ваших полномочий. Старайтесь не искать сложных решений в простых ситуациях.

Воспринимайте со стороны только конструктивную критику, на пустые замечания внимания не обращайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг, так как сентябрь сулит вам большие перспективы, которые помогут изменить вашу жизнь к лучшему. Так что, пользуйтесь тем, что вам дает жизнь.

Для вас важно набраться сил и сохранить позитивный настрой на весь месяц, тогда у вас точно все получится. Важные события распланируйте на первую декаду месяца.

РАК

В сентябре вам придется усердно поработать, потому что для вас сейчас важно уверенно идти вперед в сторону поставленных целей. Главное – не торопиться, чтобы избежать ошибок.

Возможно, в этом месяце у вас получится решить сразу несколько важных вопросов. Заранее правильно распланируйте время.

ЛЕВ

Не слишком погружайтесь в суету, старайтесь не плыть по течению, и смотрите на мир позитивно. Усилия, приложенные на работе или в домашних делах, принесут результат, однако, придется постараться.

Также, обратите внимание на свое здоровье, и найдите время для полноценного отдыха. Помните, всех дел не переделать.

ДЕВА

Во второй декаде сентября в вашей жизни произойдут интересные события со знаком «плюс». При этом, не забывайте о правилах предосторожности – не вводите с круг близкого общения малознакомых людей, не доверяйте важную информацию посторонним людям, а также снимите с себя лишние обязанности, которые не приносят вам никакой пользы.

ВЕСЫ

Прекрасное время для романтических отношений, а также для активного отдыха в свободное время. Почему бы не запланировать поездку за город или не записаться в тренажерный зал.

На работе сосредоточьтесь на важных проектах, и не тратьте время на малозначительные дела, которые не принесут результата.

СКОРПИОН

Наступило время, когда вы можете плодотворно поработать над реализацией собственных идей, что поможет вам отвлечься от рутины, и воплотить в жизнь то, о чем вы давно мечтали.

Также, будьте внимательны на работе, потому что он ваших действий будет зависеть и ваше будущее. Действуйте вместе с единомышленниками.

СТРЕЛЕЦ

Все конфликты в этом месяце вы сможете уладить дипломатическим путем без последствий, постарайтесь не встревать в чужие споры, ни к чему хорошему это не приведет.

На работе у вас все будет стабильно, появится возможность – возьмите несколько дней для полноценного отдыха в кругу семьи.

КОЗЕРОГ

Сентябрь для вас станет удачным месяцем. Вы сможете наконец-то завершить давно начатые дела, которые долго откладывали. Месяц будет наполнен конструктивным общением, приятными делами.

Главные дела возьмите в свои руки, не ждите, что к вам кто-то придет на помощь. Надейтесь только на себя.

ВОДОЛЕЙ

На работе получится решить старые вопросы, а дома - пресечь возможные конфликты. Будьте внимательнее к близким людям, попытайтесь понять, что им нужно и чем вы можете им помочь.

Во второй половине месяца вам стоит по возможности взять отпуск и сменить обстановку.

РЫБЫ

Звезды сулят вам хорошее времяпрепровождение в компании близких людей и друзей. Не забывайте о том, что полноценный отдых позволяет восстановиться и полноценно решать поставленные задачи.

Все задуманные приобретения лучше осуществить, не откладывая их в долгий ящик.