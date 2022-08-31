Кристиан Нобоа подарил майку 12-летнему фанату, которого обокрал хулиган

Руководство клуба договорилось о личной встрече с мальчиком в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

Во время матча кубка России, который проходил в Екатеринбурге, произошла милая история: мальчику из Кургана подарили подписанную футболку от эквадорского футболиста Кристиана Нобоа.

Примечательно то, что 12-летний мальчик уже посещал домашний матч «Сочи» 30 июля, тогда на стадионе «Фишт» спортсмены принимали грозненский «Ахмат», после матча Кристиан Нобоа пообещал мужчине на трибуне подарить подписанную форму.

После игры спортсмен оставил на майке свой автограф и отдал ее болельщику. А еще одну кинул стоявшему рядом мальчику. Школьник поймал ее, но уйти ребенку не дал тот самый фанат. Он обхватил ребенка руками, вырвал подарок и ушел.

- Нам в социальные сети написал папа мальчика из Кургана, он рассказал об инциденте. Мы решили отправить футболку по почте, однако узнали, что один из матчей в ближайшее время проведем на кубке России против екатеринбургского «Урала», - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ФК «Сочи».

Руководство клуба договорилось о личной встрече с мальчиком в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

Руководство клуба договорилось о личной встрече с мальчиком, 12-летний Максим приехал в уральскую столицу вместе с папой и дедушкой.

- Максим с детства болеет за Кристиана Нобоа, поэтому ему и передали игровую футболку с автографом. При этом форма, которую у него украли, была неподписанной, - добавили в клубе.

Сам Кристиан Нобоа, который в том самом матче с «Ахматом» отметился дублем, не смог прилететь в Екатеринбург и записал видеообращение юному фанату.

- Привет, Максим, это Кристиан Нобоа, хотел сказать тебе «привет», а еще обнимаю, эта футболка специально для тебя, - широко улыбаясь, на ломаном русском объяснил игрок.