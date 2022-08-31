Бывший муж был против того, чтобы мама общалась с детьми. Фото: читатель «КП»

Еще в апреле прошлого года Карина Ливанова из Красноярска (все имена и фамилии героев публикации изменены, - Прим. Ред.) с замиранием сердца ждала встречи со своими мальчиками. Шестилетних двойняшек Мишу и Максима она не видела почти полгода, потому что бывший муж запретил детям общаться с мамой. А уже сегодня мать-одиночка счастливо живет со своими детьми в съемной «двушке» в Екатеринбурге. О том, как она забрала детей назло мужу и увезла их на Урал, Карина рассказала «КП-Екатеринбург».

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ

История любви 40-летней Карины и 43-летнего Константина Ливановых началась в небольшом городке в Республике Коми. Там они познакомились, начали встречаться, а потом в 2012 году поженились.

- В отношениях со мной Костя был добрым, спокойным. Мой муж никогда не поднимал на меня руку. Единственным его минусом было то, что он любил играть в онлайн-игры. Я поначалу не придавала этому значения. Но со временем, вытащить мужа из Интернета стало практически невозможно, - рассказывает Карина.

Сразу после свадьбы муж Карины заговорил о детях. Но завести их у пары долгое время не получалось. И вот спустя два года тест показал долгожданные две полоски. Будущие родители были счастливы, когда узнали, что у них появятся двойняшки.

- В нашей жизни было много стрессов. Но меня успокаивало, что муж делал для семьи все. Но с появлением Миши и Максима наши гармоничные отношения дали трещину, - вздыхает Карина.

Карина отмечает, что первые месяци жизни в Екатеринбурге были самыми непростыми. Фото: читатель «КП»

Как рассказывает Карина, после декрета она долго не могла найти работу. Константин трудился в сфере образования, но в небольшом северном городе его зарплаты на большую семью не хватало. Поэтому он поехал искать работу в Красноярский край.

- У нас была квартира, купленная на материнский капитал. Мы ее продали и поехали к Косте в Красноярский край. Но в отношениях пошел полный разлад. Он считал меня никчемной. Я хотела сохранить брак, пыталась разговаривать, но Костя меня убеждал, что отношения не будут прежними. Весной 2020 года он заставил меня подавать заявление на развод. Аргументировал это тем, что ему надо покупать машину, а приобрести ее планирует вне брака, - рассказывает Карина.

В 2020 супруги развелись. Так как в Красноярском крае Карину больше ничего не держало, она решила поехать в Екатеринбург. Денег у женщины не было, жилья и друзей тоже. Все пришлось начинать с «нуля».

- Мы с Костей сразу же договорились, что сыновья пока останутся у него. Как только я найду жилье и работу, то приеду и заберу детей,- уверяет Карина. - Я уехала в Екатеринбург, мы созванивались с Костей, я общалась с сыновьями каждый день.

«ТЫ ЖЕ РАБОТАЕШЬ»

Пока Карина была на Урале, Константин строил семейные отношения с другой женщиной.

- Во время одного из наших разговоров Костя сказал, что собирается переезжать в Москву. Я попросила у Кости документы на детей, чтобы их устроить в садик в Екатеринбурге. А он мне говорит: «А ты же работаешь. С кем будут дети?». Он отказался отдавать документы и перестал отвечать на звонки. Свекровь на мои звонки сначала отвечала, говорила, что я мешаю детям, а потом также перестала. У меня началась паника, ведь Костя собирался с ними в Москву. Я понимала, что могу больше их никогда не увидеть, - продолжает Карина.

Вырваться в Красноярский край у Карины сразу не получилось – не отпустили с работы (женщина устроилась нянечкой в детском саду), да и денег на дорогу не хватало. А уже в декабре она узнала, что ее бывший муж женился.

Бывший муж подал иск на Карину в суд в апреле 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тогда же Костя впервые за долгое время вышел со мной на связь. Я сказала, что на Новый год хочу приехать, но он меня предупредил, что у него свои планы и ехать мне к ним не надо, - вздыхает Карина. – Новогодние каникулы прошли так, что бывший муж мне снова не позволил связаться с детьми.

Коллеги с работы посоветовали Карине связаться с благотворительным фондом «Аистенок», чтобы получить моральную поддержку и юридические консультации. Так, женщине и помогли обрести надежду на встречу со своими детьми.

- Муж на контакт не шел. Я пыталась с ним договориться насчет алиментов, я была готова платить деньги. Я боялась нарушить что-то. Но юристы меня успокоили, сказали, что если я приеду и заберу детей, то все сделаю правильно, - поделилась Карина. - В апреле я купила билеты на поезд в Красноярский край.

ТЕЛЕФОН ОБРЫВАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Этот холодный апрель Карина запомнила на всю жизнь. Она очень волновалась, когда она подошла к детскому саду, в котором гуляли ее дети. За время разлуки мальчишки заметно подросли. Карина показала свои документы воспитателям. Ее пропустили.

- Я пришла, как будто их забирать. Просто сказала, что сегодня за детьми пришла я. Объяснять, что мы уезжаем воспитателям не стала. Если б я заранее написала заявление об отчислении из детсада, то мой бывший муж бы их просто не привел. Мы с детьми на такси уехали в ближайший город, а там уже сели на поезд до Екатеринбурга. По пути мне начали обрывать телефон. Звонили все, кроме бывшего мужа: полиция, сотрудники ПДН, заведующая детского сада. Бывший муж подал на меня заявление, что я украла у него детей, - продолжает Карина.

В Екатеринбурге маме-одиночке и мальчикам помогли с жильем и поселили их в квартиру фонда «Аистенок». Также ей помогли устроить детей в садик.

- Я писала всем органам объяснения, оставила свой адрес. Муж приезжал в Екатеринбург, говорил, что хочет забрать детей в отпуск. Я понимала, что если они с ним уедут, то я снова их не увижу. Конечно, сначала они были напуганы. Дети не хотят называть его папой. Они не воспринимают его как отца. С чем это связано? – задается вопросом женщина. - Я не знаю. Они понимают, что у папы уже другая семья. Им было важно жить с мамой. Мы обращались к детскому психологу. А отец жаждал правосудия и подал заявление, чтобы отсудить у меня детей.

Пару раз Карина получала алименты на детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как утверждает женщина, Верх-Исетский районный суд в 2021 году отказал Константину в восстановлении прав на детей. И тогда он подал апелляцию в Свердловский областной суд. В июне 2022 года областной суд постановил, что дети останутся с мамой.

- Бывший муж до сих пор борется за детей. У него есть право на кассационный суд. Не исключаю, что он им воспользуется. В настоящее время мы не общаемся. Пару раз мне приходили от него алименты – по 15 тысяч рублей. А потом мне звонили приставы и сказали, что Константин переехал в другой регион, по начислениям алиментов данные неверны и нужно все возобновлять, вновь присылать справки, - объясняет Карина.

Скоро семилетние мальчишки – Михаил и Максим пойдут в первый класс. Собирать детей в школу – дело затратное, но мама-одиночка Карина справилась.

- Мой бывший муж считает, что 15 тысяч рублей на двоих детей – уже более, чем достаточно. Откуда ж ему знать, каково это жить одной, с двумя детьми в незнакомом городе. Да, есть детские пособия, но все уходит на аренду жилья, еду, - утверждает женщина.

Зарплата у Карины невелика и меньше 30 тысяч рублей. На помощь папы они уже не рассчитывают. Зато сама Карина стала увереннее и поняла, что больше не позволит никому забрать у нее детей.

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