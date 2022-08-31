«Не хотели регистрировать в ЗАГСе»: екатеринбурженка назвала сыновей Марс и Космос, вдохновившись сериалом «Бригада»

Елена родила сыновей с разницей в один день, один месяц и один год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этих ребят точно не назовешь застенчивыми и скромными. Братья из Екатеринбурга с именами Космос и Марс гордо заявляют сверстникам, как их зовут. Мальчишкам явно нравятся их имена, а вот общественность реагирует по-разному. Но даже к травле со стороны сверстников братья давно готовы.

Елена назвала детей такими именами, вдохновившись сериалом «Бригада» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВДОХНОВИЛИСЬ СЕРИАЛОМ "БРИГАДА"»

У родителей 9-летнего Космоса и 8-летнего Марса такая же необычная история знакомства, как и имена, которые они дали своим детям.

Бизнесвумен Елена Осипова и боксер Павел Онуфрейчук познакомились в 2012 году совершенно случайно, но уже через три месяца поняли, что хотят общего ребенка.

Родители Космоса и Марса познакомились случайно и уже через три месяца поняли, что хотят двоих сыновей. Фото: Елена Осипова

- Я устраивала свой модный показ одежды, а Паша просто шел тогда по торговому центру, увидел рекламу и решил посетить показ. Он сразу обратил на меня внимание и в тот же вечер позвал в ресторан. А дальше, как это обычно и бывает, все закрутилось. Я поняла, что хочу родить от него двоих сыновей, как и всегда мечтала, и через три месяца отношений позвала на серьезный разговор. Думала, он испугается моего напора и сбежит (Смеется). А он сказал, что тоже мечтает о двоих сынульках! - Вспоминает Елена.

Практически сразу же после этого женщина забеременела. При выборе имени для сына у Елены и Павла не возникло ни одного спора.

Люди удивляются, когда слышат, как зовут братьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Так как наше с Павлом детство прошло в 90-е, мы оба смотрели культовый сериал «Бригада», и персонаж по имени Космос, как и на многих тогда, произвел на нас неизгладимое впечатление. Когда мы стали выбирать имя для сына, он сразу предложил назвать его Космосом, а я, не раздумывая, согласилась. Приятным бонусом оказалось еще одно интересное совпадение. Космос родился 12 апреля в День космонавтики. Обычно все даже думают, что именно эта дата послужила поводом для выбора имени, но корни все-таки растут из «Бригады». У мальчиков еще и разница в дате в один день, один месяц, и один год. Космос родился 12 апреля 2013 года, а Марс 11 мая 2014 года, - улыбается Елена.

Второго ребенка Елена и Павел решили назвать по принципу: «Не будет же один Космос, а второй Ваня». Вот и стали подбирать имя из космической тематики.

- Марс – это греческий бог войны, достаточно сильное имя, - рассказывает Елена.

Ребята во всем слушаются маму Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ ХОТЕЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ В ЗАГСЕ»

Ни Елена, ни Павел не переживали, что их детей будут дразнить.

- Переживала моя мама, отговаривала меня, а в ЗАГСе Космоса не хотели регистрировать. Но я умею отстаивать свои права. С Марсом никаких проблем уже не было, потому что это татарское достаточно распространенное имя, - рассказывает Елена. - Я не боялась, что детей будут дразнить. Я и сама не из робкого десятка, прошла травлю в школе, и понимаю, что травят совершенно не из-за имени. Меня зовут Лена Осипова. Что, казалось бы, такого, но меня в школе обзывали. Вот и детей с ранних лет учу этому.

Хоть и без ссор не обходится, братья всегда готовы защитть друг друга. Фото: Елена Осипова

Из-за необычных имен братьев еще ни разу не обижали и не дразнили ни в садике, ни в школе, ни во дворе.

- Мои мальчики ни разу не сталкивались ни с насмешками, ни с травлей. У общественности это обычно вызывало удивление, восторг, интерес, но не более, - объясняет Елена.

Космос станет мечтает совершить космическое путешествие, когда ему исполнится 99 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОЛЕТИМ В КОСМОС, КОГДА НАМ БУДЕТ 99 ЛЕТ!»

Сами братья уверенно сообщили, что готовы к тому, что их будут дразнить.

- То, что меня зовут Космос, мне нравится. В садике ребята называли меня Космостарсом. Это считалось крутой «кликухой». А если будут обзывать, я сначала не буду обращать внимание, а если не отстанут, то драки не избежать, - показывает с улыбкой кулак Космос.

- Мне тоже нравится мое имя. Мне смешно, когда меня называют Мерседес или вообще Морс. Я – парень на позитиве, - шутит Марс.

Настоящий талант Марса - предпринимательство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас ребята учатся в третьем и во втором классе. Почти все каникулы они провели на даче у бабушки, а осенью хотят пойти в секцию по дзюдо. Космос и Марс наперебой рассказывают, что больше всего им нравится бегать, прыгать и играть, но и о глобальных планах на будущее не забывают. И, возможно, что оно даже будет связано с Космосом.

- Я задумывался, чтобы в Космос полететь, но это только когда я выросту и мне будет 99 лет, - уверенно заявляет Космос. - А вообще я люблю киберспорт!

Мама Елены пыталась отговорить ее называть необычными именами детей. Фото: Елена Осипова

- А я хотел бы стать парашютистом или продавцом. Мне кажется, у меня талант, - хвастается Марс. - Я раньше был стеснительный, а сейчас и к каждому прохожему могу подойти и предложить купить что-нибудь. Я в школе продавал игрушки и накопил 300 с чем-то рублей.

По словам Елены, ребята, хоть и ссорятся иногда, но всегда готовы заступиться друг за друга.

- Если Марсика кто-нибудь обидит, ему не поздоровится.