«У нас были непростые отношения»: Наина Ельцина высказалась о смерти Горбачева

Наина Ельцина считает, что Михаил Горбачев искренне хотел изменить страну к лучшему Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Иосифовна высказалась по поводу смерти 91-летнего Михаила Горбачева – последнего генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР, который руководил страной до Ельцина.

По словам Наины Ельциной, она вместе с мужем надеялась на Горбачева и верила в его реформы, которые могли помочь уйти от забюрократизированной системы.

- Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно. Именно поэтому Борис Николаевич не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева. Горбачев ответил ему несправедливо жестоко. Я, конечно, очень тяжело всё это переживала. Борис ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции. С тех пор их дороги разошлись, - рассказывает вдова первого президента современной России.

Михаил Горбачев жестко пресек демарш Ельцина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При этом Наина Ельцина говорит, что Михаил Горбачев искренне намеревался изменить систему управления страной и превратить СССР в свободное и миролюбивое государство. При этом управленце люди перестали бояться выражать свои мысли, появились новые яркие политики.

При Горбачеве стали издавать запрещенные книги, выпускать фильмы, которые ранее лежали на полке. И очень важно: были открыты границы.

- Да, он совершал ошибки, иногда трагические. Но это не отменяет его усилий сделать нашу страну лучше, - рассказывает Наина Ельцина, слова которой приводит пресс-служба Ельцин Центра.

По ее словам, Горбачев искренне любил свою жену Раису Максимовну, которой не стало 23 года назад.

Ранее о том, как Михаил Горбачев помог Свердловской области перейти к рыночной экономике, «КП-Екатеринбург» рассказал бывший губернатор региона Эдуард Россель.

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