«У нас были непростые отношения»: Наина Ельцина высказалась о смерти Горбачева

Наина Ельцина считает, что Михаил Горбачев искренне хотел изменить страну к лучшему
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Иосифовна высказалась по поводу смерти 91-летнего Михаила Горбачева – последнего генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР, который руководил страной до Ельцина.
По словам Наины Ельциной, она вместе с мужем надеялась на Горбачева и верила в его реформы, которые могли помочь уйти от забюрократизированной системы.
- Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно. Именно поэтому Борис Николаевич не выдержал и выступил с публичной критикой Горбачева. Горбачев ответил ему несправедливо жестоко. Я, конечно, очень тяжело всё это переживала. Борис ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции. С тех пор их дороги разошлись, - рассказывает вдова первого президента современной России.
Михаил Горбачев жестко пресек демарш Ельцина
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
При этом Наина Ельцина говорит, что Михаил Горбачев искренне намеревался изменить систему управления страной и превратить СССР в свободное и миролюбивое государство. При этом управленце люди перестали бояться выражать свои мысли, появились новые яркие политики.
При Горбачеве стали издавать запрещенные книги, выпускать фильмы, которые ранее лежали на полке. И очень важно: были открыты границы.
- Да, он совершал ошибки, иногда трагические. Но это не отменяет его усилий сделать нашу страну лучше, - рассказывает Наина Ельцина, слова которой приводит пресс-служба Ельцин Центра.
По ее словам, Горбачев искренне любил свою жену Раису Максимовну, которой не стало 23 года назад.
Ранее о том, как Михаил Горбачев помог Свердловской области перейти к рыночной экономике, «КП-Екатеринбург» рассказал бывший губернатор региона Эдуард Россель.
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