В Североуральске собака разорвала пятку девочке, танцевавшей возле забора

Собака вцепилась девочке в пятку, высунув морду в просвет между землей и забором Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске на улице Пирогова дети устроили танцы возле забора частного дома. За ограждением в это время притаилась злая собака. Она дождалась, когда одна из девочек подойдет поближе и вцепилась ей в пятку высунув морду, в просвет между землей и забором.

Подруга пострадавшей от собаки бросилась за родителями 11-летней школьницы. Папа, прибежавший на помощь к дочке, зажав место укуса, схватил ребенка на руки и отнес домой. Оттуда он вызвал вызвал скорую помощь.

- Девочке была проведена операция, она неоднократно находилась на стационарном лечении в больнице, прошла курс реабилитации. После этого была вынуждена ходить на костылях, ей на год была установлена категория «ребенок-инвалид», - рассказали в Свердловском областном суде. - Ребенку пришлось перейти на индивидуальное домашнее обучение, она не могла заниматься хореографией, которой увлекалась до травмирования, да и в принципе не могла получать никакую физическую нагрузку.

Все произошло в августе 2020 года. После инцидента мама девочки Ольга Ц., подала в Североуральский городской суд иск к хозяевам собаки Владимиру и Ольге С. Она просила взыскать в пользу дочки компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Медицинская экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что у ребенка были «укушенные» и «рваные» раны, которые могли образоваться после укуса собаки. Исходя из этого Североуральский суд решил взыскать с владельцев пса 400 тысяч компенсации и 23 510 рублей, потраченные на экспертизу. Однако хозяйка питомца Ольга не согласилась с таким решением и решила обжаловать его в Свердловском областном суде.

- Она полагала, что факт причинения вреда здоровью ребенка именно в результате укуса собаки, принадлежащей ответчикам, не доказан. Животное содержится по всем правилам, за высоким забором, находится на привязи, собака ограничена в передвижении. На заборе имеется предупреждающая табличка. Ответчик считала, что ребенок мог пораниться, зацепившись за острый край забора, - рассказали в суде.

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Североуральского городского суда. Хозяевам собаки предстоит выплатить ребенку компенсацию морального вреда и деньги, потраченные на экспертизу.