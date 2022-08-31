Почему последние резервы СССР Михаил Горбачев отдал Свердловской области

Михаил Горбачев не раз помогал Свердловской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

30 августа 2022 года в возрасте 91 года не стало Михаила Горбачева – одного из самых ярких и влиятельных политиков второй половины ХХ столетия.

В 1990 году Михаил Сергеевич, занимая высший государственный пост, посещал Свердловскую область, и, как оказалось, помог перестроиться экономике региона на рыночные рельсы: сначала своим революционным постановлением, за которым глава региона Эдуард Россель ездил в Кремль три раза, а потом - пятью миллионами банок тушенки, остававшимися в запасах.

О том, какую роль в экономике и жизни Среднего Урала сыграл Михаил Горбачев – «КП-Екатеринбург» рассказал сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, который в 1990-91 годах был председателем Свердловского облисполкома.

Эдуард Россель несколько раз просил о помощи региону Горбачева и тот всегда помогал Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ РОССЕЛЬ НЕ В ПРЕЗИДИУМЕ?

- Я 2 апреля 1990 года был избран Председателем облисполкома Свердловской области. Летом приезжают Михаил Сергеевич Горбачев и Председатель Правительства СССР Николай Иванович Рыжков. Была программа объезда, и потом в конце было совещание на Уралмаше в зале, где было около 50 директоров крупных заводов. Там Горбачев давал слово директорам, чтобы они высказались по поводу видения выхода из положения перехода от государственной экономики к рыночной, - рассказывает Эдуард Россель. - В президиуме были Горбачев, Рыжков и Владимир Михайлович Власов – председатель областного совета, а я сидел в зале, в первом ряду. Выступают директора заводов, я их слышу прекрасно, и прихожу к выводу, что четкого понимания у директоров нет, но есть явная растерянность. Они не знают, как быть.

На том совещании, по словам сенатора, было озвучено несколько революционных предложений, которые воплотить в жизнь было нереально для рыночной структуры.

- Горбачев завершает совещание, и я поднял руку, встал и сказал: «Михаил Сергеевич, можно дать слово на две минуты председателю Свердловского облисполкома Росселю Эдуарду Эдгартовичу? В президиуме было молчание, в зале было молчание. Горбачев говорит: «Как же так? Эдуард Эдгартович – высшее должностное лицо Свердловской области, он должен сидеть в президиуме с правой стороны от меня! А он сидит в зале». На что я ему сказал: «Михаил Сергеевич, Вы не обращайте на это внимания. Это местные проблемы, мы разберемся, где и кто будет сидеть. Главное – выйти из этого положения, я прошу дать мне две минуты».

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПУНКТА НА ПУТИ К РЫНКУ

За эти две минуты Эдуард Россель озвучил три ключевых пункта, которые изложил главе государства. Первый пункт: рассекретить Свердловскую область в связи с тем, что в засекреченной области рыночную экономику не построить, там может быть только государственная система управления. Второе: дать нам право внешнеэкономической деятельности. И третье: дать нам объем 2% от внутренней валовой продукции на самостоятельную продажу для того, чтобы на вырученные деньги решать продовольственную программу частично, приобретать лекарства, медицинское оборудование и так далее.

Россель три раза летал к Горбачеву, чтобы добиваться права перевести регион на рыночные рельсы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Михаил Сергеевич меня поддержал и поручил Николаю Ивановичу Рыжкову выпустить в кратчайший срок постановление Совета министров. На этом совещание закончилось. Но Рыжков очень долго тянул и не подписывал постановление. Я не знаю, по каким причинам, какие у него были соображения. Но для того, чтобы добиться этого решения я съездил в Москву на прием к Горбачеву три раза. После третьего раза я получил постановление Совета министров СССР. После этого начали активно работать, - вспоминает Эдуард Эргартович.

ПОСЛЕДНЯЯ СОВЕТСКАЯ ТУШЕНКА ДЛЯ КАЖДОГО УРАЛЬЦА

По словам политика, Горбачев помогал региону еще в одном вопросе. Свердловская области в те годы не могла сама себя прокормить. Около 1,5 миллиона тонн продовольственного зерна и зерна для скота закупали ежегодно. Также регион приобретал кофе, сахар, чай и так далее.

- И тут был распущен Госснаб и Госплан, нас отключили от всех каналов обеспечения. Практически предприятия Свердловской области и все регионы России были брошены государством на выживание. И мы начали выживать сами, какой-то период мы настраивали рыночные предприятия. У нас не было продукции, я обращался к Горбачеву помочь из резерва страны. И он помогал нам. Ему большое спасибо, - рассказывает Эдуард Россель. - И я обратился к нему второй раз, потому что было очень тяжело. Он сказал: «У меня есть пять миллионов мясных консервных банок. Я все их отдам вам. Больше у меня в резерве ничего нет».

Действительно, через 48 часов в Свердловскую область прибыли вагоны, получилось по одной банке тушенки на человека в регионе.

- Он нам отдал последние запасы Советского Союза. Я ему благодарен, а потом мы выворачивались сами, без помощи резервного фонда. Таким он остался в моей памяти, и роль его в жизни и реформировании Свердловской области была самой главной. Потому что постановление Совета министров СССР открыло нам дыхание, и мы начали самостоятельно строить рыночную экономику, - заключает Эдуард Россель.

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