В случае вспышек коронавируса в школах будут вводить карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что школьников не планируют переводить на дистант из-за роста случаев заражения коронавирусом в регионе. Об этом он заявил журналистам на открытии трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

- Мы выпустили рекомендации по ношению масок. Если говорить о предстоящем учебном годе, то никаких ограничений с точки зрении дистанта мы вводить не собираемся, - пообещал глава области.

Куйвашев отметил, хочет всех успокоить. Он также добавил, что также не планируется возвращать обязательный масочный режим. Глава региона подчеркнул, что у школ есть алгоритм, по которому им следует действовать в случае заражения одного из учащихся коронавирусом. Губернатор подчеркнул, что могут вводиться какие-то карантинные мероприятия, но дистаната не будет.

Ранее источник рассказал «КП-Екатеринбург», что власти обсуждали возможность переведения школьников в начале учебного года на дистанционное обучение из-за резко роста новых случаев COVID-19. По словам инсайдера, на дситанте настаивал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, а также представители Министерства здравоохранения.

Тем временем в Свердловской области растет число новых случаев коронавируса. Сейчас региона находится на четвертом месте по приросту заболевших. По данным на 30 августа 2022 года, за день в области диагноз подтвердился у 1 333 человек. При этом госпитализировали 183 уральца. Выписали из больниц 562 свердловчан. Летальные случаи не зарегистрированы.