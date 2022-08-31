Со своей невестой Никита должен был пожениться 23 сентября. Фото: соцсети

В Нижнем Тагиле простились с бывшим фронтменом команды клуба веселых и находчивых «Северный квартал» Никитой Сумароковым. Напомним, в день трагедии, 26 августа, Никита Сумароков отмечал День рождения друга детства. Затем, Никита отлучился по нужде за гаражи и долго не возвращался, а нашли его уже мертвым. Мужчина умер за несколько недель до Дня рождения, 11 сентября, Никите Сумарокову мог бы исполниться 31 год. Предварительно, врачи скорой помощи установили, что Никита скончался от остановки сердца.

В сентябре Никита Сумароков должен был пожениться со своей возлюбленной Надеждой 23 сентября. Пара познакомилась в маршрутке еще в июле этого года. Никита завоевывал внимание Надежды и планировал семейную жизнь. Правда, в свои отношения Никита посвящал не всех друзей, так как пара хотела расписаться тайно.

Надежда и Никита познакомились в маршрутке. Фото: соцсети

В последнее время Никита Сумароков жил в Нижнем Тагиле и планировал вернуться к карьере ведущего мероприятий. Друзья отмечают, что Никиту они запомнили, как позитивного, обаятельного и веселого мужчину.

- Я пока не нахожу в себе сил для общения. В последние дни я была погружена глубоко в свои мысли. Никита еще при жизни сказал, чтобы в случае смерти его кремировали. Друзей и знакомых Никиты было очень много. Нам всем его будет очень не хватать, - рассказала «КП-Екатеринбург» невеста погибшего Надежда.

Прощание с Никитой Сумароковым прошло в 12:00 в зале «Успение» на улице Носова, 32. Мама Никиты накануне, 30 августа, прилетела из Казани, чтобы проститься с любимым сыном.

В течение месяца судмедэксперты установят точную причину смерти Никиты Сумарокова. По словам близких, он не жаловался на проблемы со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хотели тайно расписаться»: Невеста умершего в Нижнем Тагиле игрока лиги КВН объяснила, почему родные не знали об их свадьбе. Невеста умершего в Нижнем Тагиле игрока лиги КВН рассказала, как узнала о смерти жениха. (Подробнее)

У скончавшегося ведущего из Нижнего Тагила обнаружилась таинственная судимость. Раскрыта тайна скончавшегося в Нижнем Тагиле игрока лиги КВН. (Подробнее)

«Уже назначил дату свадьбы»: близкие рассказали о скоропостижно скончавшемся игроке лиги КВН. Названа причина смерти известного в Нижнем Тагиле игрока лиги КВН. (Подробнее)